İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız - Son Dakika
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İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız

20.07.2026 15:15  Güncelleme: 15:18
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İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma da adı geçen iş adamı Turgut Koç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e araç kiralama ihalesi sürecinde 3 kilogram altını borç olarak verdiğini öne sürdü. Öte yandan, makam odasında çanta ile para taşındığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı.

İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasına giren iş adamı Turgut Koç'un ifadesinde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e araç kiralama ihalesi sürecinde yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdiğini öne sürdü. Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çanta ile para taşındığı anlara ait olduğu iddia edilen makam kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız

İHALE SÜRECİNDE NEDEN BORÇ ALINIR?

İş adamı Turgut Koç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan hakkında ifade verdi. Dosyadaki ifadeye göre Koç, araç kiralama ihalesi sürecinde Hürriyet'in kendisinden yardım istediğini, ihale tamamlandıktan sonra ise para talebinde bulunduğunu iddia etti.

Koç, "Başkan benden bu araç ihale işi olduğu için para istedi. Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe yolundan İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim" ifadelerini kullandı. 

İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız

"VERDİĞİM ALTINI GERİ ALAMADIM"

Koç, söz konusu altınların poşet içerisinde olduğunu, bir kısmını Kapalıçarşı'dan, bir kısmını ise çevresinden ve A.O. ile F.Y. isimli şahıstan temin ettiğini öne sürdü. İfadesinin devamında Koç, "Fatma Kaplan daha sonradan firma ile sözleşme süresini uzatmadı, ihale süresi ile sınırlı tuttu. Daha sonradan borç olarak verdiğim 3 kilogram altını da geri alamadım" beyanında bulundu. 

Öte yandan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çanta ile para taşındığı anlara ait olduğu iddia edilen makam kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız - Son Dakika
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