Oğuzhan Uğur'un ifadesi başladı: Aylık gelirini açıkladı... Bakın ne kadar kazanıyormuş - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur'un ifadesi başladı: Aylık gelirini açıkladı... Bakın ne kadar kazanıyormuş

20.07.2026 13:16
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 150 bin ile 400 bin lira arasında olduğunu beyan etti. Uğur ve gözaltındaki 9 kişi ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oğuzhan Uğur ile beraberindeki şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 150 bin ile 400 bin lira arasında olduğunu beyan etti. Uğur ve gözaltındaki 9 kişi ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği'ne verdiği desteklerle bilinen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, 17 Temmuz Cuma günü sabah erken saatlerde Mali Şube ekipleri tarafından İstanbul Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un yanı sıra , Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner de gözaltına alındı.

SAVCILIK İFADESİ BAŞLADI

Cuma sabahından bu yana gözaltında bulunan Oğuzhan Uğur ve beraberindeki diğer şüphelilerin İstanbul Vatan Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri başladı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Oğuzhan Uğur, emniyette verdiği ifade de aylık gelirini açıkladı. Her hangi bir suç işlemediğini savunan Uğur, aylık gelirinin 150 bin ile 400 bin TL civarında olduğunu söyledi. Uğur, bu kazancın aylık reklamlara göre değişkenlik gösterdiğini belirterek, üzerine kayıtlı bir mal varlığı olmadığını da belirtti.

“HALUK LEVENT DIŞINDA AHBAP DERNEĞİ'NDE KİMSEYİ TANIMAM”

Uğur, Haluk Levent'i ilk defa 2018 yılında programına konuk ettiğinde tanıdığını söyleyen Oğuzhan Uğur, sonrasında 7 Şubat günü Hatay’da bir araya geldiklerini ve bir daha bir araya gelmediklerini ifade etti. Haluk Levent dışında, Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımadığını öne süren Uğur'a 6 Şubat depreminde AHBAP Derneği ile ilgili paylaşımlar yaptığı, toplanan bağışların dernek hesaplarına aktarıldığına yönelik bilgilendirmelerde bulunduğu hatırlatılarak, bu paylaşımlarındaki amacı ve kimseden talimat alıp almadığı soruldu. Destek paylaşımları için kimseden talimat almadığını söyleyerek, bu destek paylaşımlarının sadece Ahbap Derneği’ne özel olmadığını, aynı anda AFAD’a ve KIZILAY’a da destek paylaşımları yaptıklarını söyledi.

"HERHANGİ BİR USULSÜZLÜĞE ŞAHİT OLMADIM"

Deprem zamanında bağış kampanyasından yaklaşık 60 milyon TL para bağışlandığını tahmin ettiklerini söyleyen Oğuzhan Uğur, bu tahminin, kendilerini arayan insanların söylediği rakamlar üzerinden not alınan rakamlar olduğunu akydetti.

Ahbap Derneği’ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphesi olmadığını da belirten Oğuzhan uğur, herhangi bir usulsüzlüğe de şahit olmadığını kaydetti.

SORUŞTURMA VE İDDİALAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Daha önce derneğin kurucusu Haluk Levent ile birlikte 18 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Levent'in yardım paralarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, derneğe gelen 210 milyon liranın kayda geçirilmediği, bazı tapu devirlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

Dosyaya yansıyan ifadelerde Sevda Kurt adlı şüpheli, Haluk Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü.

Kurt’un farklı tarihlerde Levent’in yönlendirdiği hesaplara yüksek tutarlarda para gönderdiği, adresindeki aramada ise Levent tarafından imzalandığı belirtilen 1 milyon 750 bin dolarlık borç tutanağının bulunduğu iddia edildi.

Ayrıca avukat Ece Güner de ifadesinde Levent’e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini ve bu paranın büyük bölümünü geri aldığını iddia etti.

Oğuzhan Uğur, Haluk Levent, Adliye, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Oğuzhan Uğur'un ifadesi başladı: Aylık gelirini açıkladı... Bakın ne kadar kazanıyormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • suna genç suna genç:
    o gelirle devasa servet edinmek büyük hüner???? 0 0 Yanıtla
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