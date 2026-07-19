"Mavi Miras" geleceğe taşınıyor: Van Gölü için tarihi zirve - Son Dakika
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"Mavi Miras" geleceğe taşınıyor: Van Gölü için tarihi zirve

"Mavi Miras" geleceğe taşınıyor: Van Gölü için tarihi zirve
19.07.2026 17:52
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Türkiye’nin en stratejik doğal ve kültürel miraslarından biri olan Van Gölü Havzası’nın geleceği, 20-21 Temmuz tarihlerinde kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirecek dev bir çalıştayla masaya yatırılıyor.

İklim değişikliği, kuraklık ve çevre kirliliği gibi küresel ve bölgesel tehditlerin odağındaki Van Gölü Havzası için tarihi bir adım atıldı. Havzanın çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel bütünlüğünü koruyarak uzun vadeli bir yol haritası belirlemek amacıyla “Gelecek İçin Van Gölü Havzası – Ortak Akıl Platformu/ Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı” gerçekleştiriliyor.

20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan çalıştay; Sıfır Atık Vakfı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ile Van ve Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinin güçlü ortaklığıyla hayata geçiriliyor.

TÜM PAYDAŞLAR "ORTAK ALKIL" İÇİN BULUŞUYOR

Eşsiz ekosistemi, biyolojik çeşitliliği, tarımsal alanları ve ekonomik potansiyeliyle ulusal ölçekte stratejik öneme sahip olan havza; kuraklık, hızlı şehirleşme ve kirlilik baskısı altında. Bu tehditlere karşı kurumlar arası iş birliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen çalıştaya; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları (STK) katılım sağlayacak.

İKİ GÜNDE DÖRT ANA TEMA ELE ALINACAK

Çalıştay kapsamında yürütülecek bilimsel ve idari değerlendirmeler, dört ana tematik başlık altında gerçekleştirilecek:

İklim, Su ve Ekosistem: İklim değişikliğine uyum, su güvenliği, havza dayanıklılığı, atıksu yönetimi ve biyolojik çeşitlilik.

Mekansal Planlama ve Yaşam Kalitesi: Kıyıların korunması, sürdürülebilir şehircilik, tarım, hayvancılık ve gıda güvenliği.

Ekonomik Kalkınma ve Kültürel Değerler: Sanayide yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, turizm, kültürel miras ve ortak yaşam kültürü.

Yönetişim ve Gelecek Vizyonu: Kurumsal koordinasyon, dijital dönüşüm, akıllı havza sistemleri ve "Van Gölü Havzası 2050 Vizyonu"

SAHADA TEKNİK İNCELEME

Programın ilk gününde açılış oturumlarının ardından sahaya inilecek. Katılımcılar; çevre altyapıları, atıksu ve katı atık yönetimi ile sürdürülebilir uygulama örneklerini yerinde görmek amacıyla teknik inceleme ziyaretleri gerçekleştirecek.

Çalıştayın ikinci gününde ise uzmanlar tematik masalarda bir araya gelerek öncelikli riskleri, çözüm önerilerini, yeni uygulama modellerini ve uzun vadeli politika ihtiyaçlarını raporlaştıracak.

HEDEF: GELECEK NESİLLERE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE

Çalıştayın ardından hazırlanacak olan kapsamlı sonuç raporu, Van Gölü Havzası'nın sürdürülebilir geleceğine ışık tutacak. Ortak Akıl Platformu aracılığıyla, su kaynaklarının korunmasından iklim değişikliğine dirençli şehirlerin inşasına kadar pek çok alanda uygulanabilir politikalara zemin hazırlanması ve gelecek nesillere korunan bir ekosistem bırakılması hedefleniyor.

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Son Dakika Van Gölü 'Mavi Miras' geleceğe taşınıyor: Van Gölü için tarihi zirve - Son Dakika

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