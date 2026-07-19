Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, eski eşinin evine gelen şüpheli, benzin dolu şişeyi ateşe verip içeri attı. Yangında anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu, ev kullanılamaz hale geldi. Şüpheli polis tarafından yakalandı.

BENZİN DOLU ŞİŞEYİ EVE FIRLATTI

Olay, gece saatlerinde Camiavlu Mahallesi 500'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; ismi öğrenilemeyen eski eş, bir süre önce ayrıldığı kadının yaşadığı evine gitti. Şüpheli, beraberinde getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe verip eve fırlattı.

ANNE VE KIZI BANYOYA SIĞINDI

Alevler kısa sürede yayılırken, kadın ile 2 kızı banyoya sığınıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri bir yandan alevlere müdahale ederken, anne ile kızlarını da tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKÇI YAKALANDI

Eski eşinin evini kundaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.