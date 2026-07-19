Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu

Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
19.07.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı eski eşinin yaşadığı eve gelen şüpheli, benzin dolu şişeyi ateşe verip içeri attı. Anne ile 2 kızı evde çıkan yangından banyoya sığınarak kurtuldu. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, eski eşinin evine gelen şüpheli, benzin dolu şişeyi ateşe verip içeri attı. Yangında anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu, ev kullanılamaz hale geldi. Şüpheli polis tarafından yakalandı.

BENZİN DOLU ŞİŞEYİ EVE FIRLATTI

Olay, gece saatlerinde Camiavlu Mahallesi 500'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; ismi öğrenilemeyen eski eş, bir süre önce ayrıldığı kadının yaşadığı evine gitti. Şüpheli, beraberinde getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe verip eve fırlattı.

Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu

ANNE VE KIZI BANYOYA SIĞINDI

Alevler kısa sürede yayılırken, kadın ile 2 kızı banyoya sığınıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri bir yandan alevlere müdahale ederken, anne ile kızlarını da tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu

KUNDAKÇI YAKALANDI

Eski eşinin evini kundaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
Kaynak: DHA

Marmaris, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kadın, Polis, Muğla, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı?
23 yaşındaki Nazar’ın şüpheli ölümü Savcılık harekete geçti 23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim
Eski sevgili dehşeti Evine tırmandı, yetmedi “İhanet ettin“ diye bağırıp... Eski sevgili dehşeti! Evine tırmandı, yetmedi "İhanet ettin" diye bağırıp...
Onların mesaisi şimdi başladı Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’den geriye bu sözler kaldı Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı
Rusya’nın e-ticaret devi vuruldu Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
MASAK’tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası
Bir aldatma vakası daha Sonu çok kötü bitti Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti
5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya’yı tedirgin edecek uyarı 5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'yı tedirgin edecek uyarı

20:17
İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir
İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir
19:58
Fenerbahçe’de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması İşte son durumları
Fenerbahçe'de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması! İşte son durumları
19:34
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a izin yok
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a izin yok
19:29
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay
Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
19:25
Acun Ilıcalı inat etti satın alacak Beşiktaş’ın yıldızı için yeni teklif
Acun Ilıcalı inat etti satın alacak! Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif
19:08
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
18:57
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı
18:46
Haluk Levent’i, Ahbap’ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik
Haluk Levent'i, Ahbap'ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik
18:37
Lamine Yamal’dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için
Lamine Yamal'dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
18:07
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
16:06
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
14:33
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 20:21:57. #7.12#
SON DAKİKA: Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.