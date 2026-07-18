Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak - Son Dakika
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Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak

Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak
18.07.2026 12:54
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya, 18-26 Temmuz tarihleri arasında 5. kez kapılarını açtı. 9 gün boyunca 11 farklı noktada sergilerden Semâ mukabelelerine kadar 148 etkinliğin düzenleneceği festivalde; Ebru Yaşar, Sefo, Kıraç ve Mert Demir gibi isimler ücretsiz konserler verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on birinci durağı olan Konya, 18-26 Temmuz tarihleri arasında beşinci kez festivale ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca 148 etkinlikte konserden sergiye, tiyatrodan çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak festival, Mevlana'nın mirasını, Çatalhöyük'ün kadim izlerini ve Selçuklu kültürünü sanatla buluştururken, 53 Lezzet Noktası ile Konya'nın gastronomi zenginliğini de keşfetme imkanı sunacak.

11 FARKLI NOKTADA 148 ETKİNLİK

Açılış programına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Konya'nın tarih boyunca ilimle, irfanla ve medeniyetle anılan kadim şehirlerden biri olduğunu belirterek, Çatalhöyük'ten Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihi birikimiyle şehrin geçmiş ile geleceği, kültür ile maneviyatı buluşturan müstesna bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin insanlığa sevgi, hoşgörü ve birlik çağrısı yapan evrensel mirasının ise Konya'nın kültürel kimliğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak

Konya'nın beşinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yazgı, festival kapsamında 11 farklı noktada gerçekleştirilecek 148 etkinlikle şehrin tarihi mekanlarının kültür ve sanatla yeniden hayat bulacağını belirtti. Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki konserlerden Mevlana Müzesi ve Karatay Medresesi'ndeki sergilere, uygulamalı geleneksel sanat atölyelerinden söyleşilere kadar hazırlanan programın, Konya'nın köklü kültürel mirasını her yaştan ziyaretçiyle buluşturacağını ifade etti.

Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yalnızca kültür ve sanat etkinliklerinden oluşan bir organizasyon olmadığını vurgulayan Yazgı, festivalin şehirlerin kültürel birikimini daha geniş kitlelere ulaştıran, kültür turizmini destekleyen ve şehir ekonomisine canlılık kazandıran önemli bir platform olduğuna dikkat çekti. Festival süresince oluşacak hareketliliğin esnaftan konaklama sektörüne, gastronomiden kültür turizmine kadar pek çok alanda Konya'nın sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacağını belirten Yazgı, "Konya Kültür Yolu Festivali, 'Şehirde Festival Var' ve 'Konya'da Birlikteyiz' sloganlarının anlamını en güzel şekilde yaşatacak; bu kadim şehrin sahip olduğu köklü kültür ve sanat birikimini daha geniş kitlelerle buluşturacaktır." dedi.

Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak

KONYA'NIN GELENEKSEL SANATLARI FESTİVALLE BULUŞTU

Açılış programının ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, Karatay Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayan "Yaşayan Miras: Konya" sergisini ziyaret etti. Geleneksel el sanatlarının seçkin örneklerini bir araya getiren sergiyi gezen Yazgı, eserleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program kapsamında daha sonra Karatay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Minyatür Atölyesini ziyaret eden Yazgı, sanatçılarla bir araya geldi. Geleneksel minyatür sanatının inceliklerini yerinde inceleyen Yazgı, festival kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı atölyelerin kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli katkı sunduğunu belirtti.

Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak

53 LEZZET NOKTASI KONYA'NIN GASTRONOMİ MİRASINI TANITIYOR

Festival kapsamında oluşturulan 53 Lezzet Noktası, ziyaretçileri Konya'nın Selçuklu'dan günümüze uzanan köklü mutfak kültürüyle buluşturacak. Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerine yayılan gastronomi rotası; etli ekmek, fırın kebabı, bamya çorbası, tirit, Mevlana şekeri ve höşmerim gibi kentin simge lezzetlerinin yanı sıra geleneksel esnaf lokantalarından tatlı duraklarına uzanan zengin bir seçki sunacak. Yerel işletmeleri görünür kılmayı ve Konya'nın gastronomi mirasını sürdürülebilir biçimde tanıtmayı amaçlayan proje, festival deneyiminin önemli duraklarından biri olacak.

Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak

Festivalin gastronomi programında ev sahibi olarak MasterChef jüri üyesi ve Şef Somer Sivrioğlu yer alırken; konuk şefler Eren Kaşıkçı, Yılmaz Seçim ve Beyza Huri Aydın ile gastronomi yazarı Ebru Erke de festival kapsamında düzenlenecek gastronomi programlarında yer alacak, 18-19 Temmuz tarihlerinde Lezzet Noktalarını ziyaret ederek Konya'nın gastronomi mirasını daha geniş kitlelere tanıtacak.

DOKUZ GÜN BOYUNCA FESTİVAL COŞKUSU YAŞANACAK

Festival kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Sefo, Kıraç, Özcan Deniz, Serkan Kaya, Fatma Turgut, Mert Demir ve Simge müzikseverlerle buluşacak. Program kapsamında ayrıca "Ozanların İzinde, Âşıkların Yolunda: Opera Anadolu'da" konseri, Semâ Mukabeleleri, Türk Sanat Müziği dinletisi, "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" programı ve "Ölümüne Cinayet" tiyatro oyunu da sanatseverlerle buluşacak. Festival süresince Kültür Park'ta kurulacak Çocuk Köyü'nde çocuklar kültür ve sanatla buluşurken; yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları, geleneksel oyunlar, Karagöz etkinlikleri ve VR Balon Turu ile festival heyecanı her yaş grubuna ulaşacak. FotoMaraton Konya ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri de festival programının öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak

TARİH, SANAT VE GASTRONOMİ AYNI ROTADA BULUŞUYOR

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya'da gerçekleştirilecek etkinlikler; konserlerden tiyatroya, Semâ Mukabelelerinden sergilere, geleneksel sanat atölyelerinden söyleşilere, gastronomi programlarından çocuk etkinliklerine kadar her yaş grubuna hitap eden zengin içeriğiyle şehrin dört bir yanında sanatseverlerle buluşacak. Festival, 26 Temmuz'a kadar Konya'nın müzeleri, tarihi meydanları ve kültür duraklarında ziyaretçilerini tarih, kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren kapsamlı bir programla ağırlamayı sürdürecek.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Mert Demir, Ebru Yaşar, Türkiye, Turizm, Konya, Sefo, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak - Son Dakika

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