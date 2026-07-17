Mehmet Akif Ersoy'un Duruşma Tarihi Belli Oldu

(İSTANBUL) - Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 7 sanık hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla ikinci kez hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından davada ilk duruşmanın tarihi belli oldu. Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan ve hakkında 266 yıla kadar hapis cezası istenen Ersoy ile diğer sanıklar, 10 Eylül'de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Ersoy'un avukatı ise duruşmanın izleyici ve basına kapalı yapılmasını talep etti.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 7 sanık hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" ve "suç örgütü kurma" başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla ikinci kez hazırlanan iddianamenin İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşma tarihi belirlendi. Mahkeme, Mehmet Akif Ersoy ile diğer 7 sanığın, 10 Eylül'de hakim karşısına çıkmasına karar verdi.

AVUKATTAN KAPALI DURUŞMA TALEBİ

Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan ve iddianamede hakkında 266 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Akif Ersoy'un avukatı, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeyle duruşmanın kapalı yapılmasını istedi.

Dilekçede, duruşmanın aleni olarak görülmesi halinde "telafisi imkansız mağduriyetlerin doğabileceği ve kamu düzeninin bozulması tehlikesinin bulunduğu" savunularak, yargılamanın gizli yapılması talep edildi.

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy ve diğer sanıkların, "nitelikli cinsel saldırı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" başta olmak üzere çeşitli suçlardan cezalandırılmaları isteniyor.