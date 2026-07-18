20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı - Son Dakika
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20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent\'i sattı
18.07.2026 12:22
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında sular durulmuyor. Yaklaşık 20 yıl boyunca Haluk Levent'in yanında yer alan Alper Çelik, şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede tüm okları ünlü isme çevirdi. Milyonlarca liralık bahislerden şüpheli para transferlerine kadar tüm finansal işlemlerin Haluk Levent'in talimatıyla yapıldığını savunan Çelik, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Alper Çelik’in beyanları dosyada yeni bir başlık açtı.

20 YILDIR HALUK LEVENT'İN YANINDA

Yaklaşık 20 yıldır Haluk Levent’in yanında bulunduğunu belirten Çelik, 2017 yılında Ahbap Derneği’nin kuruluş sürecinde yer aldığını, ancak 2021 yılında dernekten ayrıldığını söyledi. Çelik, derneğin mali işleyişine ilişkin bilgisinin bulunmadığını savunurken, kendi banka hesaplarının Haluk Levent’in talimatları doğrultusunda kullanıldığını söyledi.

Çelik ifadesinde, “Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım” diyerek para transferlerinin kendisinin inisiyatifi dışında gerçekleştiğini öne sürdü. Banka hesaplarından bahis sitelerine, borsa platformlarına ve çeşitli kişilere para gönderildiğini belirten Çelik, bu işlemlerin Haluk Levent’in yönlendirmesiyle yapıldığını savundu.

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı

PARA TRANSFERİ AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Dosyaya giren MASAK incelemelerinde Alper Çelik’in hesaplarında 2020 yılından itibaren mali profiliyle uyumsuz şekilde yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirtildi. Rapora göre Çelik’in hesaplarında yüzlerce nakit yatırma ve çekme işlemi ile binlerce havale/EFT hareketi tespit edildi. Para transferlerinin açıklamalarında “borç”, “borç iadesi”, “Ahbap borç”, “Haluk için borç” ve benzeri ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

Çelik ise bu açıklamaları Haluk Levent’e sorduğunu, kendisine söz konusu paraların arkadaşlarından alınan borçlar olduğunun söylendiğini ifade etti. Çelik, gelen paraların bir kısmının bahis, borsa ve çeşitli borç ödemelerinde kullanıldığını söyledi.

"BAHİSLERİ HALUK LEVENT OYNUYORDU"

İfadede en dikkat çeken başlıklardan biri de bahis iddiaları oldu. Alper Çelik, kendi adına açılan bahis hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığını söyledi. Çelik, bazı bahis platformlarına para yatırdığını, kuponların ise Haluk Levent’in talimatıyla oynandığını söyledi. Dosyada yer alan MASAK tespitlerine göre bir şans oyunları firmasına yapılan para giriş-çıkışlarında yüksek tutarlı hareketlilik bulunduğu, ilgili firma ile yapılan görüşmede milyonlarca liralık kupon oynandığının anlaşıldığı belirtildi.

Çelik, bu işlemlerle ilgili olarak “Parayı yatırmayı onun talimatıyla ben yaptım, oynanan bahislerin hepsi ona aitti” şeklinde beyan verdi.

"KAPALI ÇARŞI'DAN DÖVİZ ALDIRIRDI"

Çelik, ifadesinde zaman zaman Kapalıçarşı’ya gönderildiğini, burada bazı kişilerden döviz veya TL aldığını, daha sonra bu paraları hesaplara yatırdığını anlattı. Söz konusu paraların kaynağını bilmediğini söyleyen Çelik, paraların bir bölümünün borsa ve bahis işlemlerinde, kalanının ise çeşitli ödemelerde kullanıldığını ifade etti.

Ayrıca Merit Kıbrıs Turizm Limited isimli firmaya yapılan para transferleri de Çelik’e soruldu. Çelik, Haluk Levent’in Kıbrıs’a gittiğinde kendisinden bu hesaba para yatırmasını istediğini, paranın hangi amaçla kullanıldığını bilmediğini söyledi.

"AHBAP BAĞLANTILI FATURA VE EĞİTİM PAKETİ

Soruşturma dosyasına yansıyan tape kayıtlarında ise Ahbap Derneği, fatura, eğitim paketi ve bazı kişiler arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin görüşmeler yer aldı. Çelik, bu görüşmelere ilişkin beyanında, “Kunduz Eğitim” üzerinden okullara ve dershanelere yönelik bir eğitim paketi projesinin Ahbap Derneği ile iş birliği halinde özellikle deprem bölgelerinde uygulanmak istendiğini anlattı. Tarafların Haluk Levent ile görüştüğünü, ancak daha sonra anlaşmazlık yaşandığını söyledi. Çelik, fatura görüşmelerinin de bu eğitim paketi kapsamında kesilecek faturalarla ilgili olduğunu belirtti.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ

Alper Çelik, hem emniyet hem savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin de maddi ve manevi olarak mağdur olduğunu savunan Çelik, tüm işlemleri Haluk Levent’in talimatıyla yaptığını beyan etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları, banka hareketleri, şüpheli ifadeleri ve dijital materyal incelemeleri birlikte değerlendiriliyor. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent, Güncel, Gündem, Deprem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Gündem 20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı - Son Dakika

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