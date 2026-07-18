Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak - Son Dakika
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Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

18.07.2026 08:27
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Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini endişelendirdi. Beklenmedik bir sağlık sorunu yaşadığını belirten 61 yaşındaki usta isim, Malatya'da gerçekleştirmeyi planladığı konserini iptal ettiğini ve acil olarak ameliyat masasına yatacağını duyurdu.

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Yavuz Bingöl, sağlık durumuyla ilgili ani bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Malatya'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan sanatçı, doktorunun uçak yolculuğuna kesinlikle izin vermemesi üzerine konser programını iptal etmek zorunda kaldı.

"UÇAĞA BİNMEME İZİN VERİLMEDİ"

Yayınladığı bir video mesaj ile Malatyalı sevenlerine seslenen ve son durumuna ilişkin bilgi veren Bingöl, pazartesi günü ameliyat masasına yatacağını belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Sevgili Malatyalı hemşehrilerim, sağlık nedenlerimden dolayı yarınki konsere katılamıyorum. İnşallah başka bir sefere telafi edeceğiz. Pazartesi günü acil ameliyat olmam gerekiyor; doktorum uçağa binmeme izin vermedi. Önümüzdeki aylarda tekrar görüşmek üzere."

Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

RAHATSIZLIĞININ DETAYINI PAYLAŞMADI

Ünlü türkücü, geçireceği acil operasyonun veya yaşadığı sağlık sorununun tam olarak ne olduğuna dair detaylı bir bilgi vermekten kaçındı. Sevenlerini büyük üzüntüye boğan bu ani iptal ve ameliyat haberinin ardından, sosyal medya üzerinden usta sanatçıya çok sayıda "geçmiş olsun" ve acil şifa mesajı yağdı.

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Son Dakika Magazin Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Konuyu biliyorsun tanrım 5 1 Yanıtla
  • solomonexpert42@gmail.com [email protected]:
    Geçmiş Olsun Allah'ın Ya Şafi Ya Kafi İsmi ile Zikri ile Üen Kısa Zamanda Acil Şifa Versin 0 1 Yanıtla
  • Şehmus Çelik Şehmus Çelik:
    Neresi üzücü haber 0 0 Yanıtla
  • Dracarys null Dracarys null:
    Tez zamanda sevdiklerine kavuşması dileğiyle 0 0 Yanıtla
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