O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

Bisiklet sürerken çekilen taytlı fotoğrafları ve videolarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine oturan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle görevinden alındı. Görevden alınan Çiçekli'nin yerine Ardahan Valiliği'ne Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

"YA GÖREVDEN ALIN YA DA ASMA YAPRAĞI GÖNDERİN"

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sporu yaparken tayt giydiği anlara ait görüntüler, geçtiğimiz günlerde siyasetin ve sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelmişti. Görüntülerin yayılmasının ardından CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de yaptığı konuşmada vali için sert ifadeler kullanmış ve istifa çağrısında bulunmuştu. Milletvekili Alp, bisiklet tutkusuyla bilinen Vali Çiçekli hakkında "Ya bu valileri alın ya da bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemezler. İçişleri Bakanlığı bu duruma derhal müdahale etmeli, devletin makamının ağırlığına gölge düşüren bu yöneticileri ya hemen görevden almalı ya da gerekli uyarıları yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN ALINDI

Meclis kürsüsünden yükselen bu "tayt" tartışması ve istifa taleplerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı tarafından kritik bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gece yarısı yayımlanan atama kararnamesine göre; Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valiliği görevinden alındı. Kararname doğrultusunda, Çiçekli'den boşalan valilik koltuğuna ise Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde görev yapan başarılı Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Görev değişikliğinin ardından Ardahan'da yeni valinin önümüzdeki günlerde kente gelerek mesaisine başlaması bekleniyor.