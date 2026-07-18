O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil - Son Dakika
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O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

18.07.2026 09:07
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14 Ocak’ta Ardahan Valisi olarak göreve başlayan Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı kararıyla gece yarısı görevden alındı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Milletvekili İnan Akgün Alp, bisiklet tutkunu Çiçekli için “Taytla geziyor, böyle vali olmaz,” diyerek istifasını istemişti.

Bisiklet sürerken çekilen taytlı fotoğrafları ve videolarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine oturan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle görevinden alındı. Görevden alınan Çiçekli'nin yerine Ardahan Valiliği'ne Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

"YA GÖREVDEN ALIN YA DA ASMA YAPRAĞI GÖNDERİN"

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sporu yaparken tayt giydiği anlara ait görüntüler, geçtiğimiz günlerde siyasetin ve sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelmişti. Görüntülerin yayılmasının ardından CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de yaptığı konuşmada vali için sert ifadeler kullanmış ve istifa çağrısında bulunmuştu. Milletvekili Alp, bisiklet tutkusuyla bilinen Vali Çiçekli hakkında "Ya bu valileri alın ya da bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemezler. İçişleri Bakanlığı bu duruma derhal müdahale etmeli, devletin makamının ağırlığına gölge düşüren bu yöneticileri ya hemen görevden almalı ya da gerekli uyarıları yapmalıdır" ifadelerini kullandı. 

O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

GÖREVDEN ALINDI 

Meclis kürsüsünden yükselen bu "tayt" tartışması ve istifa taleplerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı tarafından kritik bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gece yarısı yayımlanan atama kararnamesine göre; Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valiliği görevinden alındı. Kararname doğrultusunda, Çiçekli'den boşalan valilik koltuğuna ise Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde görev yapan başarılı Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı getirildi. Görev değişikliğinin ardından Ardahan'da yeni valinin önümüzdeki günlerde kente gelerek mesaisine başlaması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan Valiliği, İnan Akgün Alp, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Apple User Apple User:
    Sayın Erdoğan ı takdir ederim, Muhalefet bile söylese örf, anane ve yönetim kıstasları terazisi ile hareket ediyor, Ömrün uzun olsun koca Reis. 17 1 Yanıtla
    Şakir Keser Şakir Keser:
    Kafasızmısın vali olunca spor yapmasınnmı 1 10
    Uğur Kart Uğur Kart:
    ŞAKİR ADAMIN SPOR YAPMASI MESELE DEĞİL SPORUN KIYAFETİ MESELE ASMA YAPRAĞI KİNAYESİNİ ANLAMMIŞSIN DAHA 1 0
  • ibrahim çetin ibrahim çetin:
    gerçekten böyle hafif bir vali olmaması lazım makamın ağırlığını taşıması gerekir. 12 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Güzel hareket 5 1 Yanıtla
  • Doğrucu Doğrucu:
    He he size söylenebilecek bir şey yok bir şey söylemeye bile değmezsiniz 1 1 Yanıtla
  • Hakan T Hakan T:
    gerçekten biz daha bu noktadamıyız, 1 0 Yanıtla
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