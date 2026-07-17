Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK’nin dünyaca ünlü golcü Pierre-Emerick Aubameyang’ı kadrosuna katmak için yürüttüğü transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaşamadı.
Kırmızı-siyahlı yönetimin büyük uğraş verdiği Gabonlu yıldız, şehri gezdikten sonra Çorum’a tam anlamıyla ısınamadı ve bu nedenle transferden vazgeçti.
Foot Mercato'nun haberine göre; Aubameyang, yeniden La Liga'ya yükselen 250 bin nüfuslu bir şehrin takımı olan Deportivo de la Coruna ile anlaşmaya vardı. Deportivo'nun 37 yaşındaki yıldız için 1.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini devreye sokacağı belirtildi.
Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız futbolcu 14 gol ve 10 asistlik performans göstermişti.
Son Dakika › Spor › Çorum'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti - Son Dakika
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