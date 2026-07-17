Çorum'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti - Son Dakika
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Çorum'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti

Çorum\'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti
17.07.2026 13:25
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Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, dünyaca ünlü golcü Aubameyang'ı transfer etme girişiminde bulunmuş, yıldız futbolcu şehri beğenmeyerek transfer olmak istememişti. Gabonlu yıldız, 250 bin nüfuslu bir şehrin takımı olan La Liga ekibi Deportivo de la Coruna ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK’nin dünyaca ünlü golcü Pierre-Emerick Aubameyang’ı kadrosuna katmak için yürüttüğü transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaşamadı.

AUBAMEYANG ÇORUM'U BEĞENMEDİ

Kırmızı-siyahlı yönetimin büyük uğraş verdiği Gabonlu yıldız, şehri gezdikten sonra Çorum’a tam anlamıyla ısınamadı ve bu nedenle transferden vazgeçti.

Çorum'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Foot Mercato'nun haberine göre; Aubameyang, yeniden La Liga'ya yükselen 250 bin nüfuslu bir şehrin takımı olan Deportivo de la Coruna ile anlaşmaya vardı. Deportivo'nun 37 yaşındaki yıldız için 1.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini devreye sokacağı belirtildi. 

24 GOLE KATKI

Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız futbolcu 14 gol ve 10 asistlik performans göstermişti.

Pierre Emerick Aubameyang, Deportivo La Coruna, La Liga, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Engin Tutum Engin Tutum:
    Gabonlu futbolcu Çorum’u begenmiyor,Şımarığa bak 2 0 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Sosyal faalıyet olarak 3 M migrosun vitrin lerine bakmaktan başka hiçbir şeyi olmayan şehire( Şehit tanımına girermi bilmem) gitmemesi normal. Eee bu Gabon'da derseniz adam yıllardır Avrupada. 0 1
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SON DAKİKA: Çorum'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti - Son Dakika
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