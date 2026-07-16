Kavga Sonrası Ölüm: 18 Yıl Hapis Cezası

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada, otomobili ile Mehmet Kalay'ın (39) üzerinden 2 kez geçerek ölümüne neden olan tutuklu sanık Uğur Yılmaz (32) 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Temmuz 2025'te saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesindeki İlkadım Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü arka tarafında meydana geldi. Uğur Yılmaz, M.Y. (35) ve A.G. (38) ile Mehmet Kalay (39) ve akrabası İ.K. (37) arasında 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında U.Y., otomobille iki kez Mehmet Kalay'ın üzerinden geçti. Kalay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalay'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürülürken, Yılmaz ile kavgaya karışan M.Y., A.G. ve İ.K. yakalandı.

'ÖNÜME, ÇIKTI, BİLEREK YAPMADIM'

İ.K. polisteki ifadesinin ardından salıverilirken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yılmaz, adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Önüme çıktı, bilerek yapmadım" dedi. Uğur Yılmaz çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. M.Y. ve A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada her iki tarafın da alkolün etkisinde olduğu, Yılmaz'ın 19, Mehmet Kalay'ın 5 suç kaydının olduğu belirtildi.

'CANIM CİĞERİMDİ'

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Uğur Yılmaz ve M.Y. hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame düzenledi. İddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Bugün görülen duruşmaya başka bir suçtan tutuklu olan M.Y., SEGBİS ile bağlandı. Yılmaz ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Uğur Yılmaz, "Birbirlerine vuruyorlardı ama kim kime vuruyordu görmedim. Olay tamamen kazadan ibarettir. Maktul hem akrabam hem de arkadaşım olur. O benim canım ciğerimdi, tahliyemi talep ediyorum. Bilerek yapmadım. Tamamen bir dikkatsizlik sonucu olmuştur. Önümde tümsek var zannettim. Geri dönüp de tekrar üstüne geçmek gibi bir durum olmadı. Bir şey göremeyince devam ettim. Kaçma durumum olmadı, onu öyle görünce koşa koşa yanına gittim. Küçücük çocukları yetim kaldı" dedi.

Mahkeme heyeti sanıkları dinledikten sonra kararını verdi. Heyet, M.Y.'ye beraat kararı verirken, Yılmaz ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.