Beşiktaş’ta Leandro Trossard’ın imza töreninde taraftarların Başkan Serdal Adalı’dan Muhammed Salah’ı istemesiyle başlayan hareketlilik, Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber’in çarpıcı açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.
Geçtiğimiz günlerde Mısırlı yıldız Salah’ın menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği ve oyuncunun yıllık 15 milyon euro maaş talep ettiği iddia edilmişti. NOW Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan eski milli kaleci Rüştü Reçber, siyah-beyazlı camiada büyük heyecan yaratacak bir iddiada bulundu.
Serdal Adalı’yı çok yakından tanıdığını belirten Rüştü Reçber, transferin bittiğini ifade ederek, ''Başkan, Salah transferini bitirmiş. Bunu tamamen bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Başkanın bizzat kendi ifadelerini ve beden dilini gördüm. Serdal ağabeyi çok iyi tanırım, bu iş tamam.'' dedi.
Yıldız futbolcunun da kariyerine Türkiye'de devam etme fikrine oldukça sıcak baktığı belirtilirken, Salah'ın menajerinden de bir açıklama geldi. Salah’ın menajeri Ramy Abbas, oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuşarak ''Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz ancak bunu çok yakında öğrenebiliriz.'' dedi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Salah transferini siyah-beyazlıların eski yıldızı açıkladı: Başkan bu işi bitirmiş - Son Dakika
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