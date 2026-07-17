Beşiktaş'ın Salah transferini siyah-beyazlıların eski yıldızı açıkladı: Başkan bu işi bitirmiş - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Salah transferini siyah-beyazlıların eski yıldızı açıkladı: Başkan bu işi bitirmiş

Beşiktaş\'ın Salah transferini siyah-beyazlıların eski yıldızı açıkladı: Başkan bu işi bitirmiş
17.07.2026 13:11
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Beşiktaş'a önerilen Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferinin Başkan Serdal Adalı tarafından tamamlandığı iddia edildi. Beşiktaş forması giyen eski milli kaleci Rüştü Reçber, ''Başkan, Salah transferini bitirmiş. Bunu tamamen bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Başkanın bizzat kendi ifadelerini ve beden dilini gördüm'' sözleriyle müjdeyi verdi.

Beşiktaş’ta Leandro Trossard’ın imza töreninde taraftarların Başkan Serdal Adalı’dan Muhammed Salah’ı istemesiyle başlayan hareketlilik, Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber’in çarpıcı açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

RÜŞTÜ REÇBER'DEN SALAH İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı yıldız Salah’ın menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği ve oyuncunun yıllık 15 milyon euro maaş talep ettiği iddia edilmişti. NOW Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan eski milli kaleci Rüştü Reçber, siyah-beyazlı camiada büyük heyecan yaratacak bir iddiada bulundu.

Beşiktaş'ın Salah transferini siyah-beyazlıların eski yıldızı açıkladı: Başkan bu işi bitirmiş

''BİLGİYE DAYALI SÖYLÜYORUM''

Serdal Adalı’yı çok yakından tanıdığını belirten Rüştü Reçber, transferin bittiğini ifade ederek, ''Başkan, Salah transferini bitirmiş. Bunu tamamen bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Başkanın bizzat kendi ifadelerini ve beden dilini gördüm. Serdal ağabeyi çok iyi tanırım, bu iş tamam.'' dedi. 

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Yıldız futbolcunun da kariyerine Türkiye'de devam etme fikrine oldukça sıcak baktığı belirtilirken, Salah'ın menajerinden de bir açıklama geldi. Salah’ın menajeri Ramy Abbas, oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuşarak ''Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz ancak bunu çok yakında öğrenebiliriz.'' dedi. 

Muhammed Salah, Rüştü Reçber, Serdal Adalı, Liverpool, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Salah transferini siyah-beyazlıların eski yıldızı açıkladı: Başkan bu işi bitirmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    tr zor lig dalını budağını kırarlar 1 0 Yanıtla
  • Bahri toymaz Bahri toymaz:
    Bu tip adamları takımda tutabilmen için her sene cl'de olman lazım.çünkü o maaşları ancak ordan gelen parayla ödeyebilirsin. ödeyemediğin dakika böyle adamları tutamazsın. o zamanki yönetim Pepe'nin maaşını ödeyememişti adam da kaçıp gitti. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Salah transferini siyah-beyazlıların eski yıldızı açıkladı: Başkan bu işi bitirmiş - Son Dakika
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