Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı - Son Dakika
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Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
18.07.2026 10:43
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Tekirdağ'da yeni açılan bir tekel bayisinin açılışında bir cami imamı dua etti. Tepkilerin odağındaki imam mekanın tekel bayisi olduğunu sonradan fark ettiğini savunurken, olayla ilgili müftülük tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleşen tekel bayisinin açılış törenine katılan cami imamının dua etti. O anlar, cep telefonu kameralarına yansırken görüntülerin paylaşılmasının ardından birçok kişi duruma tepki gösterdi.

İMAMDAN SAVUNMA: DURUMU SONRADAN FARK ETTİM

Gelen yoğun eleştirilerin ardından söz konusu imam, kişisel Facebook hesabı üzerinden bir açıklama metni yayınladı. Açılışa nasıl katıldığını anlatan imam, cemaatinden bazı kişilerin "açılış var" diyerek kendisini tören alanına götürdüğünü belirtti. Dükkanın bir tekel bayisi olduğunu alana gidene kadar bilmediğini, durumu sonradan fark ettiğini ifade etti.

Büyük skandal! <a class='keyword-sd' href='/cami/' title='Cami'>Cami</a> imamı tekel bayisini dualarla açtı

DÜKKAN SAHİPLER İMAMDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mekanın niteliğini fark ettiği anda alanı terk ettiğini ifade eden imam, dükkan sahiplerinin duruma tepki göstererek "mağdur oldukları" gerekçesiyle kendisini şikayet ettiklerini dile getirdi.

MÜFTÜLÜK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler ve olayın kamuoyunda tartışılmaya başlanmasının ardından Tekirdağ İl Müftülüğü duruma el koydu. Müftülük yetkilileri, açılışta dua eden cami imamı hakkında resmi olarak idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olayın tüm detaylarıyla inceleneceği öğrenildi.

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Son Dakika Gündem Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • nameless nameless nameless nameless:
    Alkolden vergi alırken helal imam tekel bayii için dua edince haram, çok tehlikelisiniz 5 3 Yanıtla
  • Eray Barkin Eray Barkin:
    paranın dini İmanı ve imamı yoktur bu devirde maalesef !!! 2 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    sasırdıkmı hayır burası turkıye.... yakında vaaz vermeyede baslarlar 0 0 Yanıtla
  • Tarık yılmaz Tarık yılmaz:
    İnsan nasıl soradan fark eder :) 0 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Genellevdende vergi alınıyo o vergi ile 0 0 Yanıtla
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