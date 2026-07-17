Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi - Son Dakika
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Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi

17.07.2026 12:59  Güncelleme: 13:01
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Adana’da sulama kanalına düştüğü belirtilen 10 yaşındaki İlyas Ege Bolat ile kardeşi 7 yaşındaki Miraç Bolat yaşamını yitirdi. Bolat kardeşlerin cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

Adana'da sulama kanalına düştüğü öne sürülen 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

DENGELERİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜLER

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde sulama kanalının çevresinde koyun otlatan çobanın yanına giden İlyas Ege Bolat (10) ile kardeşi Miraç Bolat (7) dengelerini kaybedip suya düştü.

Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi

CANSIZ BEDENLERİ SUDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çevredekiler ve polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirledi. Çocukların cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yakınları tarafından buradan alınan cenazeler defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi
Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Adana, Kaza, Olay, Ege, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Allah sabır versin. 1 0 Yanıtla
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