Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi

Adana'da sulama kanalına düştüğü öne sürülen 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

DENGELERİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜLER

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde sulama kanalının çevresinde koyun otlatan çobanın yanına giden İlyas Ege Bolat (10) ile kardeşi Miraç Bolat (7) dengelerini kaybedip suya düştü.

CANSIZ BEDENLERİ SUDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çevredekiler ve polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirledi. Çocukların cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yakınları tarafından buradan alınan cenazeler defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.