Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu

Beşiktaş\'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu
16.07.2026 16:55
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Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısında tutuklanan 14 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 37'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin tutuklanan 14 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu

14 ŞÜPHELİ İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede, 14 şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19'ar yıldan 37'şer yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Beşiktaş, Saldırı, Polis, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu - Son Dakika

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