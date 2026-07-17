CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!

17.07.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle verilen ‘mutlak butlan’ kararına ilişkin dosya, temyiz incelemesi için 56 gün sonra Yargıtay’a ulaştı. Yargıtay kararının 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil öncesi çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararına itiraz etmiş ve dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi talep etmişti. Bölge Adliye Mahkemesi, bugün dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

GÖZLER YARGITAY'DAN ÇIKACAK KARARDA

Yargıtay kararının 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil öncesi çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

Yargıtay'ın, dosyada yapacağı incelemenin ardından "mutlak butlan" kararını onaması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu kesin bir şekilde CHP'nin genel başkanı olarak görevine devam edecek.

Yüksek mahkeme, mutlak butlan kararını yerinde görmez ve kararı bozarsa, Kılıçdaroğlu ve ekibinin tedbirli görevi sona erecek ve Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı olarak göreve devam edecek.

MUTLAK BUTLAN KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” nedeniyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar vermişti.

Daire, kurultayın ardından gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü kurultaylar ile bu kurultaylarda alınan kararları da iptal etmiş; Özgür Özel ve mevcut parti organlarını tedbiren görevden uzaklaştırmıştı.

Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ile 38. Olağan Kurultay öncesinde görev yapan parti organlarının karar kesinleşinceye kadar görevi üstlenmesine hükmetmişti. Kararda taraflara iki hafta içinde Yargıtay’a temyiz başvurusu yapma hakkı tanınmıştı.

Özgür Özel yönetimi karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuş ancak dava dosyası, başvurudan sonra uzun süre Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde beklemişti. Geçen ay dosyadaki tebligat, masraf ve diğer işlemlerin henüz tamamlanmadığı belirtilmişti.

Dosyanın Yargıtay’a ulaşmasıyla birlikte gözler, yüksek mahkemenin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını onayıp onamayacağına ve Özel yönetimi hakkındaki tedbir kararına yönelik nasıl bir değerlendirme yapacağına çevrildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Adli tatil, Yargıtay, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
73 yaşına sahnede girdi Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz 73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Altın yatırımcısını kahreden grafik Altın yatırımcısını kahreden grafik
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
Bangladeş’teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 779’a çıktı Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 779'a çıktı

12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
11:41
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
11:36
Uzun kuyruklar oluşuyordu Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
09:37
Bir devir sona erdi Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 13:10:54. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.