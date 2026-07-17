CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararına itiraz etmiş ve dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi talep etmişti. Bölge Adliye Mahkemesi, bugün dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

GÖZLER YARGITAY'DAN ÇIKACAK KARARDA

Yargıtay kararının 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil öncesi çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

Yargıtay'ın, dosyada yapacağı incelemenin ardından "mutlak butlan" kararını onaması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu kesin bir şekilde CHP'nin genel başkanı olarak görevine devam edecek.

Yüksek mahkeme, mutlak butlan kararını yerinde görmez ve kararı bozarsa, Kılıçdaroğlu ve ekibinin tedbirli görevi sona erecek ve Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı olarak göreve devam edecek.

MUTLAK BUTLAN KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” nedeniyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar vermişti.

Daire, kurultayın ardından gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü kurultaylar ile bu kurultaylarda alınan kararları da iptal etmiş; Özgür Özel ve mevcut parti organlarını tedbiren görevden uzaklaştırmıştı.

Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ile 38. Olağan Kurultay öncesinde görev yapan parti organlarının karar kesinleşinceye kadar görevi üstlenmesine hükmetmişti. Kararda taraflara iki hafta içinde Yargıtay’a temyiz başvurusu yapma hakkı tanınmıştı.

Özgür Özel yönetimi karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuş ancak dava dosyası, başvurudan sonra uzun süre Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde beklemişti. Geçen ay dosyadaki tebligat, masraf ve diğer işlemlerin henüz tamamlanmadığı belirtilmişti.

Dosyanın Yargıtay’a ulaşmasıyla birlikte gözler, yüksek mahkemenin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını onayıp onamayacağına ve Özel yönetimi hakkındaki tedbir kararına yönelik nasıl bir değerlendirme yapacağına çevrildi.