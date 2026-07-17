İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Olayın yankıları sürerken Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı anların görüntüsünü yayınladı.

"EVİNİZDE ARAMA YAPACAĞIZ"

Görüntülerde, Uğur'un evine gelen polis ekiplerinin kararı tebliğ ettiği anlar ve aralarında geçen diyalog saniye saniye kameraya yansıdı. Polis ekipleri ile Oğuzhan Uğur arasında şu diyalog gerçekleşti: