Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir - Son Dakika
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Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir

Arjantin\'in tartışmalı pankartına Londra\'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir
16.07.2026 17:03
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Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Arjantinli futbolcuların sahada açtığı "Las Malvinas son Argentinas" yazılı pankart İngiltere'den sert tepki aldı. İngiltere hükümeti, FIFA'nın konuyu soruşturmasını istedi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'in İngiltere'yi yarı finalde 2-1 mağlup ederek finale yükselmesinin ardından yaşanan siyasi tartışma, futbolun önüne geçti. Karşılaşma sonrasında Arjantinli futbolcuların sahada açtığı "Las Malvinas son Argentinas" (Falkland Adaları Arjantin'indir) yazılı pankart, İngiltere hükümeti ve birçok İngiliz siyasetçinin sert tepkisine neden oldu.

İngiltere Başbakanlığı (10 Numara), olayın FIFA tarafından soruşturulması gerektiğini savunurken, yaptığı açıklamada dikkat çeken bir ifadeye yer verdi:

"Dünya Kupası bizim olmayabilir ama Falkland Adaları kesinlikle bizimdir."

Yaşanan gelişme, sporun siyasetle iç içe geçtiği yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Arjantinli Futbolcular Tartışmalı Pankart Açtı

Yarı finalde İngiltere'yi mağlup eden Arjantinli futbolcular, maçın ardından taraftarlarını selamlarken üzerinde "Las Malvinas son Argentinas" yazılı pankart açtı.

Pankartta yer alan ifade Türkçeye "Falkland (Malvinas) Adaları Arjantin'indir" şeklinde çevriliyor. Arjantin'in yıllardır sürdürdüğü egemenlik iddiasını yansıtan bu mesaj, FIFA organizasyonlarında siyasi içerikli gösterilerin yasak olması nedeniyle tartışmaların merkezine oturdu.

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Tottenham'ın yıldızı Cristian Romero ve Manchester United savunmacısı Lisandro Martinez de pankartı taşıyan futbolcular arasında yer aldı.

Karşılaşmanın ardından orta saha oyuncusu Leandro Paredes, yaptığı açıklamada tartışmaları daha da büyüten şu ifadeleri kullandı:

"Falkland Adaları her zaman Arjantin'in olacaktır."

İngiltere'de iktidar ve muhalefet temsilcileri olayın ardından peş peşe açıklamalar yaptı.

Kabine üyesi Peter Kyle, Arjantinli futbolcuların davranışını "tamamen uygunsuz" olarak nitelendirirken, FIFA'nın olayı ayrıntılı şekilde incelemesi gerektiğini söyledi.

Başbakanlık Sözcülüğü de aynı doğrultuda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kupası kupası bizim olmayabilir ama Falkland Adaları kesinlikle bizimdir."

İngiliz hükümeti, FIFA'nın siyasi mesaj içeren bu eylem nedeniyle disiplin soruşturması başlatmasını istedi.

Siyasilerden Peş Peşe Tepkiler

İngiltere'de farklı siyasi partilerin liderleri de Arjantinli futbolcuların pankartına sert tepki gösterdi.

Reform UK lideri Nigel Farage, yaşanan olaya tepki gösterirken, İngiltere'nin Falkland Adaları'nı koruyabilmek için Kraliyet Donanması'nı daha da güçlendirmesi gerektiğini savundu.

Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch ise yaptığı açıklamada,

"Falkland Adaları İngiliz toprağıdır. Muhafazakâr Parti her zaman bu toprakları savunacaktır." ifadelerini kullandı.

Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey ise FIFA'ya resmi bir mektup göndererek pankartı taşıyan futbolcuların Dünya Kupası finalinden men edilmesini talep etti.

Davey, sosyal medya paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

"2024 yılında Rodri ve Alvaro Morata, 'Cebelitarık İspanya'nındır' tezahüratı nedeniyle bir maç ceza almıştı. Aynı kural Arjantinli futbolcular için de uygulanmalıdır."

FIFA Daha Önce de Ceza Vermişti

Bu olay, FIFA açısından ilk örnek değil.

2014 yılında Arjantin Milli Takımı, Slovenya ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde aynı mesajı taşıyan pankartı açmış ve FIFA tarafından yaklaşık 20 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

FIFA'nın turnuva boyunca siyasi içerikli pankart, bayrak ve sloganlara izin vermediği biliniyor. Bu nedenle Arjantin'in yeni bir disiplin cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Ayrıca Dünya Kupası organizasyonunda Falkland Adaları'nı konu alan siyasi bayrak ve pankartların stadyumlara sokulması da yasaklanmış durumda.

Falkland Adaları Neden Tartışma Konusu?

Falkland Adaları, Güney Atlantik Okyanusu'nda Arjantin kıyılarının yaklaşık 480 kilometre doğusunda bulunan bir Britanya Denizaşırı Toprağı olarak yönetiliyor.

Arjantin ise adaları "Islas Malvinas" adıyla kendi toprağı olarak görüyor ve uzun yıllardır egemenlik iddiasını sürdürüyor.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık, 1982 yılında Arjantin'in adaları işgal etmesiyle savaşa dönüştü.

Yaklaşık 10 hafta süren savaş sonunda İngiltere adaların kontrolünü yeniden ele geçirirken; 255 İngiliz askeri, 649 Arjantin askeri, 3 Falkland Adası sakini hayatını kaybetti.

Savaşın ardından İngiltere adalar üzerindeki kontrolünü sürdürürken, Arjantin egemenlik iddiasından hiçbir zaman vazgeçmedi.

Arjantin'den Yeni Açıklamalar Geldi

Yarı final zaferinin ardından Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Villarruel, Arjantin askerlerinin görüntülerine yer verdiği videoyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece bir futbol maçı değildi. Falkland Adaları Arjantin'indir. Pankartların stadyuma sokulmasını yasaklayabilirler ama onları kalbimizden ve kanımızdan silemezler."

Villarruel, karşılaşma öncesinde de İngiltere'yi "toprak gaspçısı korsanlar" olarak nitelendirmiş ve tansiyonu yükselten açıklamalarda bulunmuştu.

Gerilim Denizlerde de Devam Ediyor

Futbol sahalarındaki tartışmalar, diplomatik alana da taşındı.

Arjantin hükümeti, kısa süre önce Falkland Adaları yakınlarında görev yapan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Medway savaş gemisinin Arjantin karasularına izinsiz girdiğini öne sürerek İngiltere'ye resmi protesto notası verdi.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin geminin geçişi konusunda Buenos Aires yönetimini önceden bilgilendirmediğini savundu.

İngiltere Başbakanlığı ise bu iddiayı reddederek, Kraliyet Donanması'nın hareketleri konusunda Arjantin hükümetine gerekli bilgilendirmenin önceden yapıldığını açıkladı.

Yaşanan son gelişmeler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en çok konuşulan olaylarından biri olurken, gözler şimdi FIFA'nın Arjantin Milli Takımı hakkında herhangi bir disiplin soruşturması başlatıp başlatmayacağına çevrildi.

Arjantin'in tartışmalı pankartına <a class='keyword-sd' href='/londra/' title='Londra'>Londra</a>'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir
Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir

Dünya Kupası, İngiltere, Arjantin, Londra, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir - Son Dakika

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