Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

ABD ile İran arasındaki bitmek bilmeyen gerilim, güçlü dolar endeksi ve yükselen petrol fiyatları değerli metaller üzerinde adeta bir balyoz etkisi yarattı. Yakın zamanda rekor üstüne rekor kıran altın, gümüş ve bakır fiyatları hızla tepetaklak oldu. Bu sert düşüş dalgasında büyük zarar eden bir vatandaşın gümüş külçeleriyle çektiği isyan videosu ise sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

"ALLAH'INI SEVEN ÜZERİME TOPRAK ATSIN"

Gümüş fiyatlarındaki ani çöküşün ardından yatırımcının uğradığı zararın boyutunu gözler önüne seren bir video sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde, aracının bagajında yatırım amacıyla satın aldığı 1 kilogramlık gümüş külçelerle dolu kolileri taşıyan bir vatandaş yer alıyor. Arka planda popüler film repliği olan "Allah'ını seven üzerime toprak atsın" sesinin çaldığı videoda talihsiz yatırımcı, uğradığı devasa zararı şu esprili ama sitemkâr sözlerle paylaştı: "180 bin liradan aldığım gümüşler 85 bin liraya düşünce gömmeye gidiyorum..."

Sadece tek bir külçe gümüşte bile 95 bin lira zarar ettiğini belirten vatandaşın bu paylaşımı, piyasaların durumunu özetler nitelikteydi.

DEĞERLİ METALLERDE DEPREM

Piyasalarda yaşanan jeopolitik baskı ve doların küresel gücü, tüm değerli madenleri derinden sarstı. İşte son dönemdeki fiyat hareketleri:

Gümüş

Bugünkü fiyat: 84,27 TL

1 Şubat'taki fiyat: 140 TL (Büyük değer kaybı)

Altın

Bugünkü fiyat: 6.062 TL (Gram)

28 Ocak'taki fiyat: 7.535 TL (Gram)

Bakır

Orta Doğu'da tırmanan savaş atmosferi ve petrol sevkiyatının kalbi olan Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar bakır fiyatlarını da aşağı çekti. Hem Londra Metal Borsası (LME) hem de Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda düşüş trendi hakim oldu.