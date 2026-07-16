Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda VIP locada çarpıcı görüntüler! - Son Dakika
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Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda VIP locada çarpıcı görüntüler!

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası\'nda VIP locada çarpıcı görüntüler!
16.07.2026 17:14
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Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç arasındaki dev mücadeleye, VIP tribününde yer alan model Raissa Bellini damga vurdu. Sahada Jude Bellingham şov yaparken, tribünde ise İtalyan güzel tüm dikkatleri üzerine çekti.

İngiltere'nin Norveç'i mağlup ederek yarı finale yükseldiği çeyrek final mücadelesi, Miami Stadyumu'nda büyük bir heyecana sahne oldu. Sahada Üç Aslan’ın genç yıldızı Jude Bellingham attığı iki golle maça damgasını vururken, tribünde ise bambaşka bir hareketlilik yaşandı. VIP locasında maçı takip eden ünlü model Raissa Bellini, maçı yerinde takip edenlerin ve hayranlarının ilgisini çekti.

Çıtayı yükseltti: <a class='keyword-sd' href='/dunya-kupasi/' title='Dünya Kupası'>Dünya Kupası</a>'nda VIP locada çarpıcı görüntüler!

MİLYONLARIN SEVGİLİSİ HAYRANLARINI BÜYÜLEDİ

Toplamda 1.3 milyon gibi devasa bir takipçi kitlesine sahip olan İtalyan güzel, Miami Stadyumu'ndaki misafir locasından kısa bir video paylaştı. Arjantin milli takımı tarzında mavi-beyaz çizgili üstü ve mini kot şortuyla dikkat çeken Bellini, paylaşımıyla büyük beğeni topladı.

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda VIP locada çarpıcı görüntüler!

KENDİ ÜLKESİ ELENİNCE ABD'Yİ DESTEKLEDİ

Raissa Bellini’nin turnuva boyunca gündeme gelmesi ilk kez yaşanan bir durum değil. Geçmişte lüks yatlarda hosteslik yapan İtalyan model, turnuva süresince çok sayıda dikkat çekici kıyafetle tribünlerdeki yerini aldı. Kendi ülkesi İtalya'nın turnuvaya katılamamasının ardından Bellini, turnuvadaki desteğini ABD takımından yana kullanmıştı.

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Son Dakika Dünya Kupası Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda VIP locada çarpıcı görüntüler! - Son Dakika

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