Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Simge Sağın’ın, 4 yıllık yalnızlığın ardından DJ İlkay Şencan ile yelken açtığı yeni aşkı kısa sürdü. Yaklaşık 3 ay önce başlayan ve ünlü şarkıcının "Nazar değmesin" diyerek gözlerden uzak yaşadığı birlikteliğin sona erdiği öğrenildi. Ayrılık sonrası ikili, sosyal medyada birbirini takipten çıkardı.

4 YILLIK YALNIZLIĞA 3 AYLIK MOLA

"Aşkın Olayım" şarkısıyla milyonların gönlüne taht kuran ve uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Simge Sağın, 4 yıllık aşk orucunu ünlü DJ İlkay Şencan ile bozmuştu. Birlikte görüntülenen ve aşkları magazin dünyasına bomba gibi düşen çiftten maalesef kötü haber geldi.

İlişkisini büyük bir gizlilikle yürütmeyi tercih eden Sağın, daha önce verdiği bir röportajda ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider."

Ancak ünlü sanatçının uzun ömürlü olmasını dilediği bu aşk, henüz 3. ayında sessiz sedasız noktalandı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, SOSYAL MEDYADA BAĞLAR KOPARILDI

Birlikte çeşitli davetlere katılan ve keyifli bir birliktelik sürdüren çiftin ayrılık kararı, sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Ayrılığın hemen ardından hem Simge Sağın hem de İlkay Şencan:

Birbirlerine ait tüm fotoğrafları profillerinden temizledi.

Sosyal medyada karşılıklı olarak takibi bıraktı.

AYRILIĞIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İlkay Şencan’ı takipten çıkardıktan hemen sonra sosyal medyada aktifleşen Simge Sağın, yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Kuaförünü etiketleyerek cesur bir bikinili pozunu paylaşan ünlü şarkıcının bu hamlesi, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "ayrılık sonrası hayata hızlı dönüş ve 'yıkılmadım' mesajı" olarak yorumlandı.