Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz - Son Dakika
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Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
18.07.2026 13:19
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1 Temmuz'da başlayan Depozito Yönetim Sistemi (DOA), ilk 17 günde 33 milyondan fazla ambalajı geri dönüştürürken kullanıcı sayısı 2,3 milyona ulaştı. En çok ambalajın İstanbul ve Denizli'de toplandığı sistemde, başkalarının kimlik bilgileriyle günlük 200 adetlik sınırı aşanlar için TÜÇA düğmeye bastı. Kuyrukları önlemek amacıyla T.C. kimlik ve telefonla girişler kısıtlanarak mobil uygulamadan QR kod okutulması zorunlu kılındı.

"Sıfır Atık" vizyonu kapsamında 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm Türkiye'de hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA), ilk 17 gününde devasa bir başarıya imza attı. Kısa sürede 33 milyondan fazla içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırıldığı sistemde, günlük 200 ambalaj sınırını aşmak için başkalarının T.C. kimlik numaralarını kullanan fırsatçılara karşı ise flaş bir önlem alındı. TÜÇA, suistimallerin önüne geçmek için sisteme "QR Kod" şartı getirdi.

17 GÜNDE 33 MİLYON AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Depozito Yönetim Sistemi'ne (DOA) ait ilk 17 günlük verileri açıkladı. Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre;

  • Geri kazandırılan ambalaj sayısı: 33.333.990 adet
  • Sisteme kayıt yaptıran kullanıcı sayısı: 2.331.984 kişi
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaşların sisteme yoğun bir ilgi gösterdiğini vurgulayan Bakan Kurum, "Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VE DENİZLİ ZİRVEDE

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) koordinasyonunda yürütülen ve cam, plastik, alüminyum ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandıran sistemde, şehir bazlı veriler de netleşti. En çok ambalaj toplanan ilk 5 şehir şu şekilde sıralandı:

  • 1. İstanbul: 2.760.802 adet
  • 2. Denizli: 1.332.752 adet
  • 3. Sakarya: 1.260.888 adet
  • 4. Ankara: 1.225.795 adet
  • 5. Bursa: 1.200.501 adet

Sistemi Şubat 2025'te "pilot il" olarak ilk test eden şehir olan Sakarya'da ise bugüne kadar toplanan toplam ambalaj sayısı 92 milyon 538 bin 888'e ulaştı.

Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

SİSTEME "QR KOD" KİLİDİ!

Sistemin büyük ilgi görmesi, bazı suistimalleri de beraberinde getirdi. TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, bazı kişilerin yakınlarına ait T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgilerini kullanarak günlük belirlenen 200 ambalaj sınırını deldiğini belirtti. Öztürk, iade noktalarına 1.500 ila 2.000 ambalajla gelen kişiler yüzünden makinelerde uzun kuyruklar oluştuğunu, sistemin yavaşladığını ve diğer vatandaşların mağdur edildiğini belirterek "Suistimallerin önüne geçmek için T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgisiyle yapılan girişler geçici olarak kısıtlandı. İade işlemleri artık yalnızca DOA mobil uygulamasında oluşturulan QR kod okutularak yapılabiliyor" dedi. 

Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık iki aylık bir entegrasyon sürecinin ardından sistemin artık tamamen yalnızca QR kod doğrulamasıyla çalışması planlanıyor.

İstanbul, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aslan145314532121 aslan145314532121:
    fakirler 1 1 Yanıtla
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