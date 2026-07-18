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17 Yıl Sonra Defnedildi

17 Yıl Sonra Defnedildi
18.07.2026 17:31
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Ebru Koyuncu'nun naaşı, miras işlemleri sırasında bulundu ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Manisa'da miras işlemleri sırasında ortaya çıkan 17 yıllık cinayetin kurbanı olduğu tespit edilen Ebru Koyuncu'nun naaşı, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Manisa'da miras işlemleri sırasında yapılan kayıp başvurusuyla ortaya çıkan ve 17 yıl önce öldürüldüğü değerlendirilen Ebru Koyuncu'nun naaşı, yıllar sonra ailesine teslim edilerek memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

2009 yılında kaybolan ve kaybolduğunda 17 yaşında olan Ebru Koyuncu'nun dosyası, babasının vefatının ardından yürütülen miras işlemleri sırasında yeniden gündeme geldi. Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde ikamet eden Münevver Koyuncu (60) adlı kadın, 1 Ekim 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında jandarmaya müracaat ederek, kızı Ebru Koyuncu'nun 2009 yılının aralık ayında evden ayrıldığını ve 17 yıldır bir daha kendisinden haber alamadığını bildirdi. Cumhuriyet savcısına bilgi verilmesinin ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ebru Koyuncu'nun, o dönem ablası Fatma Köse'nin eşi olduğu belirtilen Ufuk Köse'nin yanında çalıştığı belirlendi. İddiaya göre ikili arasında yaşanan ilişki sonucu Ebru Koyuncu hamile kaldı. Çıkan tartışmanın ardından şüphelinin genç kızı iple boğarak öldürdüğü öne sürüldü. Cinayet şüphesinin netleşmesi üzerine ekipler, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde kazı çalışması yaptı. Olay tarihinde Ufuk Köse'ye ait olduğu belirtilen bahçede yapılan kazıda maktule ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Kemikler inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şubat ayında ulaşılan kemik parçalarının Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Ebru Koyuncu'ya ait olduğu tespit edildi. Ebru Koyuncu'nun naaşı bugün ailesine teslim edildi.

Yaklaşık 17 yıl boyunca kayıp olarak aranan Ebru Koyuncu için memleketi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı törende Koyuncu'nun naaşı kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, aile fertleri uzun yıllar sonra evlatlarını defnedebilmenin acısını ve hüznünü yaşadı.

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ebru Koyuncu'nun ablası Fatma Köse ile eski eniştesi Ufuk Köse, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Adli Tıp, 3. Sayfa, Cinayet, Manisa, Miras, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 17 Yıl Sonra Defnedildi - Son Dakika

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