Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler

Dünya Kupası\'nda dev finale damga vuran görüntüler
19.07.2026 20:27
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin arasında oynanacak dev final öncesi taraftarlar 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki yerlerini almaya başladı. İspanyol ve Arjantinli taraftarlar maç öncesinde hep birlikte eğlenirken objektiflere de renkli görüntüler yansıdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor. Futbol dünyasının kalbi, İspanya ve Arjantin arasındaki dev final için atıyor.

DEV MAÇA SAATLER KALA BÜYÜK HEYECAN

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak 82 bin 500 kapasiteli New York New Jersey Stadı’nın kapıları taraftarlara açıldı. Erken saatlerden itibaren tribünlerdeki yerlerini almaya başlayan futbolseverler, tarihi maçı bekliyor. 

İKİ TAKIM TARAFTARLARI BİR ARADA

Saha dışındaki rekabet ise yerini tam bir karnaval havasına bıraktı. İspanyol ve Arjantinli taraftarlar, maç öncesinde omuz omuza vererek renkli görüntüler oluşturdu. Birlikte şarkılar söyleyip dans eden iki ülke taraftarı, futbolun birleştirici gücünü bir kez daha dünyaya kanıtladı.

İşte o renkli görüntüler:

Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler
Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler
Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler

Dünya Kupası, New Jersey, New York, Arjantin, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler - Son Dakika

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