Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp - Son Dakika
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Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

19.07.2026 18:21
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu tekne, rüzgarlı havada alabora oldu. 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu teknenin denizde alabora olması sonucu 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

TEKNE ALABORA OLDU

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde öğleden sonra aynı aileye mensup 5 kişi, 4.5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Rüzgarlı havada oluşan dalgalar nedeniyle tekne bir süre sonra alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişi dalgaların arasında gözden kayboldu.

Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

3 KİŞİ BULUNDU, 2 KİŞİ KAYIP

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Denizdeki aile üyelerinden 3'ü, ekipler tarafından sudan çıkartılarak karaya ulaştırıldı. Denizde kaybolan diğer 2 kişiyi bulmak için bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, kayıp vatandaşlara ulaşmak için denizde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Çarşamba, Samsun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp - Son Dakika
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