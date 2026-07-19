Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu teknenin denizde alabora olması sonucu 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

TEKNE ALABORA OLDU

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde öğleden sonra aynı aileye mensup 5 kişi, 4.5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Rüzgarlı havada oluşan dalgalar nedeniyle tekne bir süre sonra alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişi dalgaların arasında gözden kayboldu.

3 KİŞİ BULUNDU, 2 KİŞİ KAYIP

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Denizdeki aile üyelerinden 3'ü, ekipler tarafından sudan çıkartılarak karaya ulaştırıldı. Denizde kaybolan diğer 2 kişiyi bulmak için bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, kayıp vatandaşlara ulaşmak için denizde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.