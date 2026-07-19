FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde bu akşam futbol dünyasının iki devi, İspanya ve Arjantin karşı karşıya geliyor. Tüm dünyanın kilitlendiği dev karşılaşma öncesi, İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Yamal, gönderisine ''Çocukluğum ve sokaklar için'' notunu düştü.
Genç yeteneğin zorlu yolculuğunu ve futbola başladığı sokakları unutmadığını gösteren bu duygusal paylaşım, kısa sürede milyonlarca beğeni alarak büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Lamine Yamal'dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için - Son Dakika
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