Lamine Yamal'dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için - Son Dakika
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Lamine Yamal'dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için

Lamine Yamal\'dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için
19.07.2026 18:37
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FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin bu akşam karşı karşıya gelecek. İspanyol futbolcu Lamine Yamal, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak ''Çocukluğum ve sokaklar için'' notunu düştü. Bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

FIFA 2026  Dünya Kupası finalinde bu akşam futbol dünyasının iki devi, İspanya ve Arjantin karşı karşıya geliyor. Tüm dünyanın kilitlendiği dev karşılaşma öncesi, İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

''ÇOCUKLUĞUM VE SOKAKLAR İÇİN''

Sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Yamal, gönderisine ''Çocukluğum ve sokaklar için'' notunu düştü. 

Lamine Yamal'dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Genç yeteneğin zorlu yolculuğunu ve futbola başladığı sokakları unutmadığını gösteren bu duygusal paylaşım, kısa sürede milyonlarca beğeni alarak büyük yankı uyandırdı. 

Lamine Yamal, Dünya Kupası, Sosyal Medya, Çocukluk, Arjantin, İspanya, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Lamine Yamal'dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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