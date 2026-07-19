Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti

19.07.2026 18:07
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un nezarethaneye girerken üzerinde taşıdığı kemer ve bağcık gibi eşyaların yanı sıra kullandığı saç protezini de prosedür gereği teslim ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanırken, soruşturmanın devamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

NEZARETE GİRMEDEN PROTEZ SAÇLARINI DA TESLİM ETMİŞ

Gözaltında bulunan Oğuzhan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. Öte yandan Oğuzhan Uğur'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti

Uğur'un emniyette nezarete girerken prosedür gereğikemer ve bağcık gibi eşyalarını polise teslim ettiği, o eşyalar arasında protez saçın da olduğu öğrenildi.

Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti

Oğuzhan Uğur, 3. Sayfa, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Oğuzhan Uğur Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Şapka düştü kel gorundu 4 15 Yanıtla
  • yusuf cihan yusuf cihan:
    Tüm parayı ingiltere ye bassaydınız zarar bitmişti 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti - Son Dakika
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