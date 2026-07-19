Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanırken, soruşturmanın devamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

NEZARETE GİRMEDEN PROTEZ SAÇLARINI DA TESLİM ETMİŞ

Gözaltında bulunan Oğuzhan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. Öte yandan Oğuzhan Uğur'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Uğur'un emniyette nezarete girerken prosedür gereğikemer ve bağcık gibi eşyalarını polise teslim ettiği, o eşyalar arasında protez saçın da olduğu öğrenildi.