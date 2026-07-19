Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

19.07.2026 21:42
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Antalya;'nın Akseki ilçesinde gündüz saatlerinde orman yangını çıktı. İki mahalle arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın hızla ilerlerken, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan çalışmalar devam ediyor.

YANGIN SAATLERDİR DEVAM EDİYOR

Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık sahada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından durum yetkililere bildirildi.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sürüyor.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: AA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Antalya Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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