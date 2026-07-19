Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık sahada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından durum yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sürüyor.
Son Dakika › Antalya › Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?