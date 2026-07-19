Haluk Levent'i, Ahbap'ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haluk Levent'i, Ahbap'ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik

Haluk Levent\'i, Ahbap\'ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik
19.07.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahbap Derneği'nin eski saymanı Hüseyin Küçük emniyetteki ifadesinde Haluk Levent'i sattı. Dernek adına düzenlenen çeklerin başka kişilere dağıtıldığını söyleyen Küçük, bunu duyduğunda Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya ile "çok esaslı kavgalar" ettiğini öne sürdü.

Ahbap Derneği’nin eski saymanı Hüseyin Küçük, emniyette verdiği ifadede Dernek Başkanı Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya hakkında çarpıcı ithamlarda bulundu.

"ÇEK, SENET İŞLERİYLE BİRÇOK KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ"

Dernek adına düzenlenen çeklerin usulsüz şekilde başka kişilere dağıtıldığını öne süren Küçük, bu durumu öğrendikten sonra Levent ve Kaya ile çok sert tartışmalar yaşadığını iddia etti. Küçük, deneyimli yönetim kurulu üyelerinin dernekten uzaklaştırıldığını, yerlerine dernek çalışanlarından oluşan yeni bir yönetim kurulu oluşturulduğunu iddia etti. Küçük, bu sürecin ardından derneğin çek, senet ve gayrimenkul işlemlerinde kullanıldığını ve birçok kişinin mağdur edildiğini öne sürdü.

Haluk Levent'i, Ahbap'ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik

"ÇEKLER, BENDEN SONRA KULLANILDI"

Hüseyin Küçük’e, el konulan cep telefonunda yapılan ön incelemede tespit edilen çek görüntüleri soruldu. İfade tutanağına göre, Küçük’ün telefonunun “Fotoğraflar > Diğer > Son Silinenler” bölümünde VakıfBank’a ait bazı çek görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Soruşturma birimleri, bu çeklerin hangi iş ve işleme istinaden düzenlendiğini, görüntülerin telefonda neden bulunduğunu ve çeklerin akıbetine ilişkin bilgisini Küçük’e sordu.

Küçük ise çeklerin, kendisinin Ahbap Derneği yönetiminden ayrılmasından sonra gündeme geldiğini savundu. Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi adına Haluk Levent tarafından çek çıkarıldığını ileri süren Küçük, bu çeklerin “ticari alacak-verecek meselelerinde” kullanıldığını duyduğunu ifade etti.

Haluk Levent'i, Ahbap'ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik

Küçük, ifadesinde Ahbap Derneği ile ilişkisinin 2021 veya 2022 yıllarında başladığını, 2022’den Mayıs 2024’e kadar saymanlık görevinde bulunduğunu, Mayıs 2024’te ise dernekten ayrıldığını belirtti.

Haluk Levent'i, Ahbap'ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik

"USULSÜZLÜKLERİN TAMAMI BENDEN SONRAKİ DÖNEME AİT"

Küçük, Mayıs 2024’ten sonraki döneme ilişkin net bir ayrım yaptı. “Bu tarihten sonra herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını bilemem” diyen Küçük, dosyada iddia edilen usulsüzlüklerin tamamının kendi yönetimden ayrılmasından sonraki döneme ait olduğunu savundu.

Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Haluk Levent'i, Ahbap'ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Malatya’daki depremle ilgili Naci Görür’den ilk yorum Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den ilk yorum
Hava kararınca mahalleye iniyorlar Sayıları giderek artıyor Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

18:57
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı
18:37
Lamine Yamal’dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için
Lamine Yamal'dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için
18:07
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
17:54
Aziz Yıldırım verdiği ’’İki büyük golcü’’ sözünü tutuyor İşte anlaşılan 30 milyonluk transfer
Aziz Yıldırım verdiği ''İki büyük golcü'' sözünü tutuyor! İşte anlaşılan 30 milyonluk transfer
16:27
Tekel bayiyi dualarla açmıştı İmam kendini böyle savundu
Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu
16:06
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
15:43
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
15:18
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
14:33
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
13:41
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 18:59:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Haluk Levent'i, Ahbap'ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.