İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

İstanbul'da son günlerde özellikle akşam saatlerinde evlere, iş yerlerine, balkon ve bahçelere kadar giren büyük çekirgeler gündemdeki yerini koruyor. Daha önce çok sayıda vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği çekirgeler, bu kez yakından görüntülendi.

YAKIN PLAN GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Kaydedilen görüntülerde büyük çekirgenin baş bölgesi, gözleri, antenleri ve ağız yapısı ayrıntılı şekilde görüldü. Yakın plan çekimler, sosyal medyada paylaşılan diğer görüntülerden farklı olarak böceğin anatomisini gözler önüne serdi.

İSTANBUL'DA TEDİRGİNLİK SÜRÜYOR

Kentin birçok noktasında görülen büyük çekirgeler nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşamayı sürdürüyor. Daha önce kaydedilen görüntülerde çekirgelerin açık pencerelerden ev ve iş yerlerine girdiği, balkon ve duvarlarda uzun süre hareketsiz beklediği görülmüştü.

Öte yandan dikkat çeken görüntülerden birinde, bir vatandaşın yakaladığı çekirgeyi cam kavanoza koyarak marul yapraklarıyla beslediği anlar da cep telefonu kamerasına yansımıştı.