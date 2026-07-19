İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

19.07.2026 14:33
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İstanbul'da son günlerde sıkça görülen büyük çekirgeler bu kez yakından görüntülendi. Makro çekimlerde çekirgenin baş, göz ve anten yapısı net şekilde görülürken, kentte ev ve iş yerlerine kadar giren çekirgeler vatandaşlarda tedirginliğe neden olmaya devam ediyor.

İstanbul'da son günlerde özellikle akşam saatlerinde evlere, iş yerlerine, balkon ve bahçelere kadar giren büyük çekirgeler gündemdeki yerini koruyor. Daha önce çok sayıda vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği çekirgeler, bu kez yakından görüntülendi.

YAKIN PLAN GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Kaydedilen görüntülerde büyük çekirgenin baş bölgesi, gözleri, antenleri ve ağız yapısı ayrıntılı şekilde görüldü. Yakın plan çekimler, sosyal medyada paylaşılan diğer görüntülerden farklı olarak böceğin anatomisini gözler önüne serdi.

İSTANBUL'DA TEDİRGİNLİK SÜRÜYOR

Kentin birçok noktasında görülen büyük çekirgeler nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşamayı sürdürüyor. Daha önce kaydedilen görüntülerde çekirgelerin açık pencerelerden ev ve iş yerlerine girdiği, balkon ve duvarlarda uzun süre hareketsiz beklediği görülmüştü.

Öte yandan dikkat çeken görüntülerden birinde, bir vatandaşın yakaladığı çekirgeyi cam kavanoza koyarak marul yapraklarıyla beslediği anlar da cep telefonu kamerasına yansımıştı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Çekirge İstilası İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Deprem habercisi olabilir 1 3 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    izin aldınız mı hayvandan çekmek için 3 0 Yanıtla
  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    kesin deprem olacak gibi … antenleri çok hassastir 1 0 Yanıtla
  • yunus emre ozmen yunus emre ozmen:
    Deprem habercisi değil kesinlikle deprem olacak yere hayvanlar iç güdüsel olarak sezse bile oraya göç etmez oradan kaçar... Rabbim açısından peygamber hikayelerinde çekirge istilası saldırısı gibi şeyler nerede çok günah olursa Allah'a en çok şirk koşulursa inanç biterse rabbim onların tarımlarını yok edip aç bırakmak için çekirge istilası gibi olaylar Kuran'da bile geçiyor korkan Allah'tan korksun bu gün gülen yarın günah işleyenlerden olmayın dikkat edin rabbi unutmayın ölümü unutmayın günah işlerken mutlaka gerçekten bir uğursuzluk oluyor sonrasında herkesin yeri mezar sonradan söylemlerle Rabbimiz den uzaklaşmayın çünkü ahır zamandayız tüm büyük alametleri hep olmaya başladı eleştirilere kimsenin aklı yetmez yolunuzdan şaşmayın... 1 0 Yanıtla
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