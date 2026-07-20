Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti - Son Dakika
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Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti

20.07.2026 07:43
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2026 FIFA Dünya Kupası finalinin Türkiye yayıncısı TRT'nin devre arasında düzenlenen gösterileri ekrana getirmemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı performanslar yerine reklam kuşağı ve stüdyo yorumlarının yayınlanması, çok sayıda izleyicinin tepkisini çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşırken, karşılaşmanın Türkiye yayıncısı TRT'nin devre arasındaki yayın tercihi gündem oldu.

Karşılaşmanın devre arasında gerçekleştirilen gösteriler ekrana getirilmezken, TRT yayınında reklam kuşağı ile spor yorumcularının ilk yarı değerlendirmesine yer verildi.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

Finalin devre arasında Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS gibi dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı gösteri düzenlendi. Ancak Türkiye'deki izleyiciler, TRT'nin yayın tercihi nedeniyle bu performansları canlı olarak izleyemedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

TRT'nin devre arası gösterisini yayınlamama kararı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, final organizasyonunun en çok merak edilen bölümlerinden biri olan gösterinin ekrana getirilmemesine tepki gösterdi.

Paylaşımlarda, "Dünya izledi, biz reklam izledik", "Finalin en çok beklenen anlarından biri yayınlanmadı", "TRT neden devre arası şovunu vermedi?" ve "Milyonlarca kişinin beklediği gösteri ekrana gelmedi" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Son Dakika Dünya Kupası Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • rıfat eren rıfat eren:
    isabet olmuş nerdeyse çıplak çıkan popçuları izlememişiz gerek yok 13 15 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Trt dalkavukluk dönemi bitmeli. Ya da yayınlar TRTye verilmemeli 12 15 Yanıtla
  • Belki Hayat Belki Hayat:
    Buradaki amaç maç seyretmek değil mi? Shakira'yı madem çok seyretmek istiyorsun. Konserlerine gidebilirsin seni tutan yok. TRT' yi destekliyorum. 12 14 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    madem shakirayı seyretmek istemiyorsun başka kanala geçeiblirsin.la amaç dünya kupasını seyretmek ve buda finalin özel gösterimi.sana ne batıyorda tutan yokmuş.otur reklam kuşagı seyret bütün gün sen 1 1
  • Didem Tanboga Didem Tanboga:
    Çok normal. İzlenirse tüm dünyada popçular nasıl giyiniyor herkes görecek. Sonra Manifest, Hadise, Gülşen’in de gayet normal sahne kıyafetleri giydiği ortaya çıkacak. Olur mu? Çok ayıp???? 8 17 Yanıtla
  • Aziz Demir Aziz Demir:
    İşte bu helal olsun TRT ye... 9 4 Yanıtla
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