Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşırken, karşılaşmanın Türkiye yayıncısı TRT'nin devre arasındaki yayın tercihi gündem oldu.

Karşılaşmanın devre arasında gerçekleştirilen gösteriler ekrana getirilmezken, TRT yayınında reklam kuşağı ile spor yorumcularının ilk yarı değerlendirmesine yer verildi.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

Finalin devre arasında Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS gibi dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı gösteri düzenlendi. Ancak Türkiye'deki izleyiciler, TRT'nin yayın tercihi nedeniyle bu performansları canlı olarak izleyemedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

TRT'nin devre arası gösterisini yayınlamama kararı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, final organizasyonunun en çok merak edilen bölümlerinden biri olan gösterinin ekrana getirilmemesine tepki gösterdi.

Paylaşımlarda, "Dünya izledi, biz reklam izledik", "Finalin en çok beklenen anlarından biri yayınlanmadı", "TRT neden devre arası şovunu vermedi?" ve "Milyonlarca kişinin beklediği gösteri ekrana gelmedi" şeklinde yorumlar yapıldı.