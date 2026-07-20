Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos\'a pahalıya patladı

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0 mağlup ederek kupa uzanan İspanya’da zafer coşkusu yaşanırken, efsane futbolcu Sergio Ramos’un yaşadığı ilginç talihsizlik geceye damga vurdu.

İSPANYA'NIN GOLÜ TUVALET MOLASINDA GELDİ

Nefesleri kesen dev finalde İspanya, Arjantin karşısında eski milli futbolcu Sergio Ramos'un sahada olmadığı anlarda Ferran Torres'in attığı kritik golle 1-0 öne geçti ve mücadeleyi bu skorla tamamlayarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ancak İspanya futbolunun simge isimlerinden Sergio Ramos, ülkesine tarihi zaferi getiren bu anı canlı olarak izleyemedi. Marca'daki habere göre; karşılaşmanın kaderini belirleyen golün atıldığı esnada tuvalete giden tecrübeli yıldız, dönüşte topun ağlarla buluştuğunu gördü. İspanya’yı dünya şampiyonluğuna taşıyan altın golü saniyelerle kaçıran Ramos’un, hayatının en özel anlarından birine tanıklık edemediği için büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.

''GOLÜ KAÇIRDIĞIMA HALA İNANAMIYORUM''

Kupa kaldırıldığı sırada arkadaşlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşayan yıldız oyuncunun, maç sonrasında bu talihsiz anı dile getirerek "Böyle bir golü kaçırdığıma hâlâ inanamıyorum" sözleriyle üzüntüsünü gizleyemediği aktarıldı.