Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe\'nin Gornik Zabrze\'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu\'ndaki rakibi belli oldu
20.07.2026 13:16
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Fenerbahçe'nin, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Sturm Graz/Hearts eşleşmesinin galibi oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de sahasında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmanın rövanşını ise 29 Temmuz'da Polonya'da oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ STURM GRAZ YA DA HEARTS

Sarı-lacivertlilerin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Sturm Graz/ Hearts eşleşmesinin galibi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta oynanacak. Sarı-lacivertliler ilk maçını Kadıköy'de oynayacak. 

PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ DE BELLİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-off turuna yükselmesi durumunda ise Sparta Prag-Lyon, Union SG-Bodo/Glimt eşleşmelerinden tur atlayan iki takımdan biriyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sturm Graz, Fenerbahçe, Hearts, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Ne oluyor yani her sene milyon dolarları yatırıyorsunuz sonuç hüsran.. futbolu yasaklayın parayı eğitime harcayın yoksullara garibanlara harcayin çocukları okutun bilime harcayın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika
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