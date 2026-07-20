Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de sahasında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmanın rövanşını ise 29 Temmuz'da Polonya'da oynayacak.
Sarı-lacivertlilerin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Sturm Graz/ Hearts eşleşmesinin galibi oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta oynanacak. Sarı-lacivertliler ilk maçını Kadıköy'de oynayacak.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-off turuna yükselmesi durumunda ise Sparta Prag-Lyon, Union SG-Bodo/Glimt eşleşmelerinden tur atlayan iki takımdan biriyle karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika
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