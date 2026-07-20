İnegöl'de tehlikeli yolculuk: 280 bin TL ceza - Son Dakika
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İnegöl'de tehlikeli yolculuk: 280 bin TL ceza

İnegöl\'de tehlikeli yolculuk: 280 bin TL ceza
20.07.2026 15:55  Güncelleme: 15:56
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Bursa İnegöl’de seyir halinde ayaklarını camdan çıkarıp içki içen ehliyetsiz sürücü, kırmızı ışıkta sivil polise yakalandı. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, takiple yakalanan sürücü ve araç sahibine toplam 280 bin TL ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilin camından ayaklarını çıkarıp, içki içen sürücü ile yanındaki arkadaşı, kırmızı ışıkta durduklarında sivil polise yakalandı. O anlar kameraya yansırken, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve takiple yakalanan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplam 280 bin TL ceza kesildi.

Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin içki içtiğini ve ayaklarını camdan dışarı çıkardığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, takip ettikleri 43 NK 434 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durunca harekete geçti. Sivil polis memuru, aracın yanına gidip, sürücüyü otomobili yol kenarına çekmesi için uyardı. Ancak sürücü uyarıyı dikkate almayıp, gaza basarak kaçtı. O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Takiple durdurulan otomobilin sürücüsüne 'Dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin TL, 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 40 bin TL, araç sahibine de 'Ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan 40 bin TL olmak üzere toplam 280 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Otomobil, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de tehlikeli yolculuk: 280 bin TL ceza - Son Dakika

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