Pentagon İran Saldırılarını Gizledi mi? - Son Dakika
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Pentagon İran Saldırılarını Gizledi mi?

20.07.2026 14:35
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NYT, Pentagon'un İran saldırılarında yaralanan ABD askerleri hakkında bilgi vermediğini öne sürdü.

New York Times (NYT) gazetesi, "ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) İran'ın son dönemde ABD güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bunlarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı" bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını iddia etti.

NYT'nin ABD'li yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Pentagon'un ABD ile İran arasında son dönemdeki çatışmalara ilişkin açıkladığı sayılar, gerçeklerle uyuşmuyor.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediğini öne sürdü.

Yetkililer, bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı, ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulundu.

Öte yandan, Pentagon'un açıklamalarında ise bahsi geçen saldırılara ve yol açtığı hasara yer verilmedi.

Bir askeri yetkili de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), göreve hızla geri döndükleri takdirde yaralanan askerler hakkında bilgi paylaşmak zorunda olmadığını söyledi.

İran ile savaşta ölen ABD askeri sayısı 17'ye yükselmişti

CENTCOM, İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pentagon, bu iki askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

CENTCOM, Irak'ta da 18 Temmuz'da İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Irak'taki olayla birlikte ABD ve İsrail'in şubatta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıkmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, The New York Times, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon İran Saldırılarını Gizledi mi? - Son Dakika

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