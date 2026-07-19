Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı - Son Dakika
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Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı

19.07.2026 12:26
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İddiaya göre ev taşıma işi için 50 bin liraya anlaşan taraflar arasında, nakliye ekibinin son anda 80 bin lira talep etmesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda askeri personele saldırıldığı öne sürülürken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taşıma ücreti için önceden 50 bin liraya anlaşıldığı öne sürülen olayda, nakliye ekibinin son anda 80 bin lira istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan arbedede askeri personele saldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

50 BİN LİRALIK ANLAŞMA TARTIŞMAYLA SONUÇLANDI

İddiaya göre ev taşıma işi için taraflar 50 bin lira karşılığında anlaşmaya vardı. Ancak nakliye ekibinin taşınma yerine geldikten sonra ücretin 80 bin lira olduğunu söylemesi üzerine ev sahibi bu talebi kabul etmedi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Ücret konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Görüntülerde tansiyonun yükseldiği, çevredekilerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.

ASKERİ PERSONELE SALDIRI İDDİASI

Paylaşılan görüntülere ilişkin iddiaya göre, çıkan arbede sırasında askeri personele saldırıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde taraflar arasında yaşanan gerginlik dikkat çekiyor.

Cep Telefonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı - Son Dakika
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