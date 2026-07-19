Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor

Gözler TBMM\'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
19.07.2026 10:06  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM bu hafta, en düşük emekli aylığının 23.552 TL'ye çıkarılması, siber güvenlik yetkilerinin devri, memur kıdem şartının 10 yıla yükseltilmesi gibi düzenlemeleri içeren torba kanun teklifini görüşecek. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor.

TBMM'de bu hafta, yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor. Süreçle ilgili çerçeve yasanın TBMM tatile girmeden Meclis'e sunulup sunulmayacağı tartışmaları sürerken, temas trafiğinin bu hafta da devam etmesi bekleniyor.

MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

TBMM'nin tatile girmesine sayılı günler kala iki kanun teklifinin Genel Kurul'dan geçirilmesi hedefleniyor. Genel Kurul'da salı günü torba teklif olarak hazırlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor. Teklifte 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin hüküm yer alıyor.

TEKLİFTE NELER VAR?

Siber güvenlik alanında yeni düzenlemelerin yer aldığı teklife göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) geçmişte konjonktürel olarak yüklenen siber savunma, alan adı yönetimi, internet altyapı denetimi ve yasal iletişimin tespiti/analizi gibi tüm stratejik yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Siber Güvenlik Başkanlığı, güvenlik kurumlarının talebi üzerine veya resen tedbir kararı alabilecek. Bu kararlar erişim sağlayıcılar ve veri merkezleri tarafından en geç iki saat içinde uygulanacak ve 24 saat içinde hakim onayına sunulacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen platform ve işletmelere ihlal başına 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca internet "trafik bilgisi" tanımına "kaynak ve hedef" ibaresi eklenerek milli siber tehdit istihbaratının algoritmik ağ analiz kapasitesi yasal güvenceye kavuşturulacak.

Teklifle, Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle kamu yönetimindeki hiyerarşik yapı da sıkılaştırılacak. Memur statüsündeki daire başkanı ve dengi idareci kadrolarına atanabilmek için aranan hizmet kıdemi şartı 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak.

Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, mahalli idarelerin sokak lambası gibi genel aydınlatma giderlerine merkezi yönetim bütçesinden sağlanan desteğin süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatılıyor. Ancak kamu maliyesindeki yükü dengelemek için belediyelerin bütçesinden yapılacak kesinti oranlarında da artışa gidildi. Genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan aydınlatma kesintisi, büyükşehirler ve il özel idareleri için yüzde 10'dan yüzde 30'a, diğer belediyeler için ise yüzde 5'ten yüzde 15'e yükseltilecek.

TURİZME PRİM DESTEĞİ 

Teklifle, imalat sanayinde istihdamı koruyan işletmelere, kaynağı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanan sigortalı başı teşvik programlarının süresi 2 yıl daha uzatılarak 31 Aralık 2028 olarak belirlendi. Öte yandan, çevre ülkelerdeki siyasi gelişmeler ve güvenlik riskleri nedeniyle doluluk oranları düşen turizm sektöründe de Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesine sahip konaklama tesislerine, 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde bildirdikleri sigortalıların prim gün sayısı üzerinden günlük 116,67 lira aylık yaklaşık 3 bin 500 lira prim desteği mahsup yoluyla aktarılacak.

SİNEMAYA DESTEK

Türk sinemasının finansman yapısını genel bütçeye bağımlı olmaktan kurtarmak amacıyla yeni bir gelir kalemi de düzenlemeyle birlikte oluşturuldu. Sinema sektörü destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesinin kullanım alanına dahil edildi. Bu doğrultuda, koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcıları ile internet üzerinden yayın yapan dijital platform işletmecilerinin yıllık net satışlarının yüzde 2'si doğrudan Bakanlık döner sermaye hesabına sinema desteği olarak aktarılacak.

DRİFT VE MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERİN EHLİYETİ İPTAL OLACAK

Teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda bazı maddeler yeniden düzenlendi. Trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren drift ve makas atma ihlalleri de artık doğrudan aday sürücü belgesinin iptal nedenleri arasında sayılacak.

SİVİL HAVACILIKTA MEVZUAT ULUSLARARASI MEVZUATLA UYUMLU HALE GETİRİLİYOR

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle, sadece arama-kurtarma ekipleriyle sınırlı olan acil durum hükümleri, uçak kaçırma veya bomba ihbarı gibi durumlarda "zor durumda kalan" tüm hava araçlarını, uçuş ekiplerini ve yolcuları kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca, hava sahasına girişi uygun görülmeyen araçların engellenmesi veya çıkarılmasına yönelik "önleme talimatı" ifadesinin kapsamı da teklifle netleştirildi. Düzenlemeyle ayrıca, Türk sivil hava araçlarının yabancı devletlerin hava sahasındaki önleme talimatlarına uyması da zorunlu hale getirilirken, kurallara uymayan tüzel kişilere uygulanacak idari para cezaları caydırıcılık adına tam 5 katı olarak uygulanacak.

MOTOR HACMİNİN YANI SIRA ARACIN ÇEKİŞ SİSTEMİ DE ÖTV ORANINI BELİRLEYECEK

Torba kanun teklifine Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen önergeyle otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde değişiklik yapıldı. ÖTV Kanunu'na "motor silindir hacmi," ibaresinden sonra gelmek üzere "çekiş sistemi" ibaresi eklendi. Buna göre, motor hacminin yanı sıra aracın çekiş sistemi de ÖTV oranını belirleyen kriterlerden biri olacak. Böylece aynı motor hacmine sahip 4x2 ve 4x4 araçlar farklı vergi oranlarına tabi tutulabilecek. Kanun teklifinde, hangi çekiş sistemine hangi ÖTV oranının uygulanacağına ilişkin herhangi bir oran ya da sınıflandırma bulunmuyor. Oranları belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak.

OKUL SALDIRILARINI ARAŞTIRAN KOMİSYONDA BAKANLIK YETKİLİLERİ İLE VEKİLLER DİNLENECEK

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu bu hafta iki toplantı yapacak. Komisyonda salı günü Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ve  Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri dinlenecek. Çarşamba günü ise komisyonda Kahramanmaraş ve Şanlıurfa milletvekilleri tespit, görüş ve önerilerini dile getirecek.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantılarının yapılması planlanıyor.

SÜREÇLE İLGİLİ TEMAS TRAFİĞİ

Öte yandan, TBMM'nin yaz tatiline girmesine sayılı günler kala  gözler çözüm süreciyle ilgili "çerçeve yasa"ya çevrildi. AK Parti yetkililerinin Meclis tatile girmeden sunulmasının planlandığını açıkladığı "çerçeve yasa" ile ilgili geçen hafta hızlanan temas trafiğinin bu hafta da devam etmesi bekleniyor. İmralı Heyeti'nin çarşamba veya perşembe günü adaya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceği bildirildi. Bu ziyarette çerçeve yasa taslağında öngörülen düzenlemelerin görüşülmesi bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da siyasi partilere ziyaret turu yaparak bilgi vereceği ve uzlaşıyla çıkması konusunda destek isteyeceği belirtiliyor.

Uzlaşıya varılması halinde taslağın Adalet Komisyonu'na sunulması ve ardından Genel Kurul'a gelmesi öngörülüyor. Bu süreç nedeniyle TBMM'nin çalışmalarının ağustosun ilk veya ikinci haftasına kadar uzayabileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

Havacılık, Ekonomi, Güncel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Malatya’daki depremle ilgili Naci Görür’den ilk yorum Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den ilk yorum
Hava kararınca mahalleye iniyorlar Sayıları giderek artıyor Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Yıldız Tilbe’den sahnede şoke eden çıkış Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

11:10
Dev çekirgeler İstanbul’u sardı Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
10:09
İngiltere’de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD’de yakalandı
İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD'de yakalandı
09:39
AVM’ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
AVM'ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
09:20
İran’da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
09:15
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
09:11
İkinci el satışlar düştü Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor
08:21
Tarihin en pahalı düğünü 1,4 milyar dolarlık rekor harcama
Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama
08:06
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı
07:57
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu
07:38
5 dev bankadan altın tahmini geldi Yıl sonu beklentileri değişti
5 dev bankadan altın tahmini geldi! Yıl sonu beklentileri değişti
07:27
İngiltere’nin yeni başbakanından İsrail çıkışı Yahudi lobisi harekete geçti
İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti
07:13
Muhsin Yazıcıoğlu davasında savcıdan kritik İsrail sorusu: Evet, gittim
Muhsin Yazıcıoğlu davasında savcıdan kritik İsrail sorusu: Evet, gittim!
02:10
6-4’lük inanılmaz bir maç Dünya Kupası’nın üçüncüsü belli oldu
6-4'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oldu
01:26
İsrail basını: ABD, İran’a yönelik hava saldırılarını genişletmeye hazırlanıyor
İsrail basını: ABD, İran'a yönelik hava saldırılarını genişletmeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 11:33:43. #7.12#
SON DAKİKA: Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.