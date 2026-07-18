Silifke'de Su Krizi! - Son Dakika
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Silifke'de Su Krizi!

Silifke\'de Su Krizi!
18.07.2026 19:25
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Silifke'nin Işıklı Mahallesi'nde vatandaşlar, içme suyu sıkıntısı için yetkililerden yardım bekliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinin kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar, içme suları bulunmadığı için yetkililerden destek istedi. Günlerdir yeterli suya ulaşamayan mahalle sakinleri bidonlarla tanker ve kuyulardan su taşırken, yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

İlçeye bağlı Işıklı Mahallesi Kayabaşı bölgesinde su sıkıntısı yaşanıyor. Evlerinde çamaşır ve bulaşık makinesi olmasına rağmen susuzluk nedeniyle kullanamayan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını bile sağlıklı bir şekilde gideremediklerini söyledi. Mahalle meydanında bulunan su kuyularının önünde ellerinde bidonlarla uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, zaman zaman su almak için tartışmaların ve kavgaların yaşandığını dile getirdi. Özellikle sıcak havaların etkisini artırdığı bu günlerde su sorununun hayatı çekilmez hale getirdiğini belirten mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi. Bazı vatandaşlar ise ihtiyaçlarını köy meydanına getirilen su tankerleri ve su römorkları sayesinde karşılamaya çalıştıklarını ancak bunun da yeterli olmadığını ifade etti.

"Silifkeli bir kardeşimizi uzaya yolladık, biz burada hala susuzluk çekiyoruz"

Işıklı Mahallesi Kayabaşı bölgesinde yazın bin 200, kışın ise 400'e yakın vatandaşın yaşadığını belirten muhtar Ramazan Güner, "Burada ilkel şartlar altında insanlar kuyudan ve tanklarla su temin ediyor. Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği bir dünyada aynı atasözü gibi bizler bu şartları yaşıyoruz. Silifkeli bir kardeşimizi uzaya yolladık. Bununla gurur duyduk ama biz Kayabaşı olarak uzaya giden arkadaşlarımız varken, biz burada hala susuzluk çekiyoruz. Bununla da üzüntü duyuyoruz. Yetkililerimizden bir an önce bu insanları suya kavuşturmasını istiyoruz" dedi.

"Bidonlarla eve su taşıyoruz"

Evinde çamaşır ve bulaşık makinesi olduğu halde kullanamadığını dile getiren Zübeyde Bulut ise, "Çeşmelerimizden su akmıyor. Bulaşığı, çamaşırı elimizde yıkıyoruz. Sularımızı çevre köylerden getiriyoruz. Arabamız yok, araba bulabilirsek bidonlarla eve su taşıyoruz. Banyo yapacağımız suları dışarıya şişelere koyuyoruz. Evimizin her şeyi var ama kullanamıyoruz. Çamaşırımızı kuyulardan getirdiğimiz suları kazanlara koyup dışarıda elimizle yıkıyoruz. Hangi devirde yaşıyoruz bilmiyorum. Millet uzaya çıkar oldu biz elimizde çamaşır yıkıyoruz" diye konuştu.

Abdest alacak su bulamadıklarını ileri süren Nebi Kurt da, "Beş vakit namaz kılacağız abdest alacak suyu bulamıyoruz. Suyu bulamadığımız zaman şaşıp kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Teslime Uğuz ise, "Bulaşığımız yıkanmıyor, yemeğimize suyumuzu dökemiyoruz. Çocuklarımız susuz kalıyor. Ne olursunuz bize bir çare bulun. Biz büyüklerimize sesleniyoruz. Ne yapacağız. Önceden su için başvurduk olmadı. Sondajlar kazdırdık suyumuz çıkmadı. Su çıksın diye parmağımdaki yüzüğümü bile verdim" diyerek yaşadıkları durumu anlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Silifke, Mersin, Yaşam, Çevre, Son Dakika

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