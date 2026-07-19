İran'ın saldırısında iki Amerikan askeri hayatını kaybetti, Trump sadece "Çok üzücü" dedi - Son Dakika
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İran'ın saldırısında iki Amerikan askeri hayatını kaybetti, Trump sadece "Çok üzücü" dedi

İran\'ın saldırısında iki Amerikan askeri hayatını kaybetti, Trump sadece "Çok üzücü" dedi
19.07.2026 01:37
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Ürdün'de bulunan ABD askeri üssüne düzenlenen İran saldırısı, Washington yönetiminde büyük yankı uyandırdı. Saldırıda iki Amerikan askerinin hayatını kaybetmesinin ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, yaşananları "çok üzücü" olarak nitelendirirken, İran'a yönelik sert mesajlarını yineledi.

İran ile ABD arasında tırmanan gerilim, Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıyla yeni bir boyuta taşındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın füze ve İHA saldırısında iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu açıkladı. Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden askerler için "Bunu görmeyi hiç istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

İRAN SALDIRISINDA İKİ ASKER ÖLDÜ

ABD ordusunun açıklamasına göre saldırı, Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nü hedef aldı. İran tarafından düzenlenen balistik füze ve insansız hava aracı saldırısında iki ABD askeri yaşamını yitirirken, bir asker de kayboldu. Ayrıca dört askerin yaralandığı, tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, askerlerin ölümünü "çok üzücü" olarak nitelendirdi.

"Bunu görmeyi hiç istemiyoruz. Ülkemize hizmet için oluyor." diyen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini yineleyerek, "İran nükleer silaha sahip olamaz ve olmamalı." ifadelerini kullandı.

İRAN ANLAŞMAYI ASKIYA ALDI

Trump, İran'ın ABD ile yürütülen geçici anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya aldığını açıklamasının ardından ise, "Hiç umursamıyorum." ifadelerini kullandı. İran tarafı, karşılıklı saldırıların sürmesi nedeniyle geçici anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini durdurduğunu duyurdu.

GERİLİM TIRMANIYOR

Ürdün'deki saldırı, ABD ile İran arasında devam eden çatışmalarda Amerikan tarafının doğrudan verdiği en dikkat çeken kayıplardan biri olarak kayıtlara geçti. Saldırının ardından bölgede askeri hareketlilik artarken, Washington yönetiminin atacağı yeni adımlar merak konusu oldu.

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Son Dakika ABD İran'ın saldırısında iki Amerikan askeri hayatını kaybetti, Trump sadece 'Çok üzücü' dedi - Son Dakika

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