Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama - Son Dakika
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Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama

Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama
19.07.2026 08:21
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Tarihin en pahalı düğünü, Rus milyarder Mihail Gutseriev'in oğlu Said Gutseriev ile Khadija Uzhakhova'nın 2016 yılında Moskova'da gerçekleştirdiği organizasyon oldu. Jennifer Lopez, Sting ve Enrique Iglesias'ın sahne aldığı düğünün bugünkü maliyeti yaklaşık 1,4 milyar dolar olarak hesaplanırken, listenin üst sıralarında Ambani ailesinin görkemli düğünleri ile Prens Charles ve Prenses Diana'nın kraliyet düğünü de yer aldı.

Dünyanın en gösterişli düğün organizasyonları arasında zirveye, Rus milyarder Mihail Gutseriev'in oğlu Said Gutseriev ile Khadija Uzhakhova'nın 2016 yılında Moskova'da gerçekleştirdiği düğün yerleşti. Enflasyona göre güncellenen hesaplamalara göre organizasyonun maliyeti yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaştı.

Visual Capitalist tarafından yayımlanan çalışma, tarihin en pahalı düğünlerini bugünkü değerleriyle sıraladı. Listenin ilk sırasında, Rus petrol milyarderi Mihail Gutseriev'in oğlu Said Gutseriev ile Khadija Uzhakhova'nın Moskova'da düzenlenen düğünü yer aldı.

MALİYETİ 1,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2016 yılında gerçekleştirilen organizasyonda Jennifer Lopez, Sting ve Enrique Iglesias sahne aldı. Gelin için özel tasarlanan Elie Saab haute couture gelinlik tercih edilirken, ulaşım yüzlerce Bentley ile sağlandı. Dev çiçek dekorasyonları ve yaklaşık üç metre yüksekliğindeki düğün pastasıyla dikkat çeken organizasyonun bugünkü değerle maliyeti 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama

AMBANİ AİLESİ İKİ KEZ LİSTEDE

Listenin ikinci sırasında, Hindistan'ın en zengin ailesi Ambaniler yer aldı. Reliance Industries'in patronu Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ile Radhika Merchant'ın günler süren düğün organizasyonunun maliyetinin 641 milyon dolar ile 1,1 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Ambani ailesi, son yıllarda düzenlediği görkemli düğünlerle de öne çıktı. Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry ve Andrea Bocelli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda dünyaca ünlü isim kutlamalarda sahne aldı.

KRALİYET DÜĞÜNLERİ DE LİSTEDE

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin düğünleri de listenin üst sıralarında yer aldı. 1981 yılında gerçekleştirilen Prens Charles ile Prenses Diana'nın düğünü, enflasyona göre yaklaşık 176 milyon dolarlık maliyetiyle üçüncü sıraya yerleşti. Prens Harry-Meghan Markle ile Prens William-Kate Middleton'ın düğünleri de tarihin en pahalı organizasyonları arasında gösterildi.

Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Diana Spencer, Prens Charles, Ekonomi, Moskova, Sting, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Düğün Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama - Son Dakika

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