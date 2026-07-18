Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Hükümlü Yakalandı

Bağcılar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Hükümlü Yakalandı
18.07.2026 10:11
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Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 hükümlü yakalandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

BAĞCILAR'da uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, firari 3 hükümlüyü yakaladı. Firarilerin kendi aralarında "Yan dairedekileri de aldılar mı" diye konuşmalarını duyan polis ekipleri, yan daireye de operasyon düzenledi. Dairede haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü daha yakalanırken, 5 hükümlü de gözaltına alındı. Operasyonda kokain, bin 480 içimlik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş peçete, ruhsatsız silah, mermiler ve cep telefonları ele geçirildi. Hükümlülerin

Olay, 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde uyuşturucu madde bulunduğu ve aranan kişilerin burada saklandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yan yana bulunan iki daireden birine giden polis haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlülerin kendi aralarında "Yan dairedekileri de aldılar mı" diye konuştuğunu duyan ekipler, bunun üzerine yan daireyi de kontrol etmek istedi. Yapılan kontrollerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü daha yakalandı.

'YAN DAİREDEKİLERİ DE ALDILAR MI'

Yakalanan hükümlülerin Nurullah D. (25), Veysel T. (39), Emre B. (28), Serkan K. (26) ve Süleyman A. (26) olduğu belirlendi. Nurullah D.'nin 3 suç kaydı bulunduğu, 'Çocuğu kasten öldürmek' ile 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 17 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Veysel T.'nin poliste daha önceden 2 suç kaydı bulunduğu, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

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Emre B.'nin poliste 15 suç kaydı bulunduğu, farklı mahkemelerce 'Bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 23 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Serkan K.'nin ise 11 suç kaydı bulunduğu, 'Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' ile 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 20 yıl 3 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Yakalanan Süleyman A.'nın ise 12 suç kaydı bulunduğu, 'Ruhsatsız silah ve mermi satın almak veya taşımak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

KOKAİN UYUŞTURUCU HAMMADDELERİ VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 13 gram uyuşturucu hammaddesi, 34 gram sıvı uyuşturucu hammaddesi, 5 parça halinde toplam bin 480 içimlik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş peçete, kokain olduğu değerlendirilen 14,60 gram ve 1,4 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 14 mermi ile 8 cep telefonu ele geçirildi. Evde bulunan Ramazan Y.'nin (22) yapılan sorgulamasında hakkında herhangi bir aranma kaydına rastlanmadı.Poliste 3 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ramazan Y.'nin işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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