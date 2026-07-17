Yolsuzluk Davasında Hasan Akgün ve 5 Sanığın Tutukluluk Haline Devam - Son Dakika
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Yolsuzluk Davasında Hasan Akgün ve 5 Sanığın Tutukluluk Haline Devam

Yolsuzluk Davasında Hasan Akgün ve 5 Sanığın Tutukluluk Haline Devam
17.07.2026 21:41
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılandığı davada 2. duruşma görüldü.

GÖREVİNDEN uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında ikinci duruşma görüldü. Mahkeme heyeti, ara kararında Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Atahan Bacınoğlu'nun ise 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma 2 Eylül'e ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılanmasına başlandı. İddianamede Hasan Akgün hakkında, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'Rüşvet', 'İcbar suretiyle irtikap' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası istendi. Bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar kaldı.

1 KİŞİYE TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti ara kararında, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ile iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Atahan Bacınoğlu'nun ise 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi. Duruşma 2 Eylül Çarşamba gününe ertelendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hasan Akgün, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolsuzluk Davasında Hasan Akgün ve 5 Sanığın Tutukluluk Haline Devam - Son Dakika

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