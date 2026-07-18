Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem - Son Dakika
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
18.07.2026 16:07
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Sağlık Bakanlığı, istirahat raporlarının belirli istisnalar hariç tamamen elektronik ortamda düzenleneceğini duyurdu. Memurlar, esnaflar ve 18 yaş altı bireyleri kapsayan "e-Rapor Sistemi" sayesinde vatandaşlar raporlarına artık e-Devlet üzerinden erişebilecek.

Sağlık Bakanlığı, istirahat raporlarına yönelik bürokrasiyi tamamen ortadan kaldıracak yeni düzenlemesini duyurdu. "e-Rapor Sistemi" sayesinde sağlık kuruluşlarından alınan istirahat raporları artık dijital dünyaya taşındı. Belirli istisnalar dışında tamamen elektronik ortamda hazırlanacak olan raporlar için basılı çıktı alma devri sona ererken, vatandaşlar raporlarına e-Devlet üzerinden anında erişebilecek.

DİJİTAL KARŞILIĞI OLMAYAN RAPORLAR DA SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni düzenlemeyle birlikte, sağlık hizmetlerinde dijitalleşme hamlesine büyük bir halka daha eklendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, daha önce dijital karşılığı bulunmayan tüm istirahat raporu türlerinin de bu yeni elektronik altyapıya entegre edildiği bildirildi.

KİMLER YARARLANACAK? 

Yeni e-Rapor Sistemi'nin kapsama alanı oldukça geniş tutuldu. Bakanlık, uygulamadan yararlanabilecek grupları şu şekilde sıraladı:

  • 18 yaşını doldurmamış kişiler
  • Devlet memurları ve kamu görevlileri
  • Esnaf ve serbest meslek sahipleri

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tüm sağlık kuruluşlarındaki hekimlerce düzenlenebilecek bu raporlar, güvenli şekilde dijital arşivde saklanacak. Kurumlar veya iş yerleri, kendilerine sunulan raporların orijinalliğini "e-Rapor Doğrulama Servisi" üzerinden saniyeler içinde kontrol edebilecek.

BASILI ÇIKTIYA SON: İŞLEMLER HIZLANACAK

Yeni dönemle birlikte hem hastanelerdeki kırtasiye yükü azalacak hem de zaman kaybının önüne geçilecek. Elektronik ortamda onaylanan istirahat raporları için hastaların fiziki bir kağıt alıp iş yerlerine götürme zorunluluğu kalmayacak. Dijital entegrasyon sayesinde tüm onay süreçleri çok daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanacak.

SGK’LI İŞÇİLER İÇİN MEVCUT SİSTEM DEVAM EDECEK

Bakanlık, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalı çalışanları ilgilendiren önemli bir istisnayı da paylaştı. Yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi: "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4/A sigortalı işçiler ile isteğe bağlı 4/B sigortalılarının istirahat raporları, yine mevcut SGK sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecektir."

Sağlık Bakanlığı, E-Devlet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    iyi güzel de ne anladık bu işten? önemli olan işçinin getirdiği evrakı dogrulamak. Yine işveren rapor peşine düşecek demek ki! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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