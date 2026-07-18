Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Sağlık Bakanlığı, istirahat raporlarına yönelik bürokrasiyi tamamen ortadan kaldıracak yeni düzenlemesini duyurdu. "e-Rapor Sistemi" sayesinde sağlık kuruluşlarından alınan istirahat raporları artık dijital dünyaya taşındı. Belirli istisnalar dışında tamamen elektronik ortamda hazırlanacak olan raporlar için basılı çıktı alma devri sona ererken, vatandaşlar raporlarına e-Devlet üzerinden anında erişebilecek.
Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni düzenlemeyle birlikte, sağlık hizmetlerinde dijitalleşme hamlesine büyük bir halka daha eklendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, daha önce dijital karşılığı bulunmayan tüm istirahat raporu türlerinin de bu yeni elektronik altyapıya entegre edildiği bildirildi.
Yeni e-Rapor Sistemi'nin kapsama alanı oldukça geniş tutuldu. Bakanlık, uygulamadan yararlanabilecek grupları şu şekilde sıraladı:
Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tüm sağlık kuruluşlarındaki hekimlerce düzenlenebilecek bu raporlar, güvenli şekilde dijital arşivde saklanacak. Kurumlar veya iş yerleri, kendilerine sunulan raporların orijinalliğini "e-Rapor Doğrulama Servisi" üzerinden saniyeler içinde kontrol edebilecek.
Yeni dönemle birlikte hem hastanelerdeki kırtasiye yükü azalacak hem de zaman kaybının önüne geçilecek. Elektronik ortamda onaylanan istirahat raporları için hastaların fiziki bir kağıt alıp iş yerlerine götürme zorunluluğu kalmayacak. Dijital entegrasyon sayesinde tüm onay süreçleri çok daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanacak.
Bakanlık, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalı çalışanları ilgilendiren önemli bir istisnayı da paylaştı. Yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi: "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4/A sigortalı işçiler ile isteğe bağlı 4/B sigortalılarının istirahat raporları, yine mevcut SGK sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecektir."
Son Dakika › Güncel › Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem - Son Dakika
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