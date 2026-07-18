Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ne her gece yarısı sansarlar iniyor.

SAYILARI GİDEREK ARTIYOR

Daha önce tek olarak görülen sansarın sayısının ikiye çıktığı belirtilirken, gece saatlerinde yiyecek arayan sansarlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Neredeyse her akşam saat 22.00'den sonra ortaya çıkan iki sansarın sokaklarda yiyecek aradığı, zaman zaman mahalledeki kedilerle karşı karşıya geldiği görüldü. İnsanları fark ettikleri anda hızla gözden kaybolan sansarlar, bir süre sokaklarda dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.