Kaza değil cinayet! Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı - Son Dakika
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Kaza değil cinayet! Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı

Kaza değil cinayet! Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı
17.07.2026 12:04  Güncelleme: 12:09
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Adana'da alkollü sürücü M.G., mopedli anne ve kızına çarptı. Kız hayatını kaybederken anne yaralandı. Sürücü kazadan bir gün sonra teslim oldu, bilirkişi hesaplamasıyla 2.40 promil alkollü olduğu belirlenerek tutuklandı.

Adana'da alkollü sürücünün çarptığı anne yaralı olarak kurtulurken kızı hayatını kaybetti. Kazada kızını kaybeden 75 yaşındaki Hülya Büyükyolaçan, "Alkollüymüş, kaçmış. Kızımın adaletini istiyorum. Benim ciğerim yandı, yüreğim yanıyor" dedi. Kazadan bir gün sonra teslim olan sürücü ise bilirkişi hesaplamasına göre kaza anında yaklaşık 2.40 promil alkollü olduğu tespit edilerek tutuklandı.

MOPEDE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, 4 Temmuz günü Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi'nde bulunan D-400 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Serhan Kayatürk (58), annesi Hülya Büyükyolaçan (75) ile birlikte kızı Yağmur Y.'nin evine yemeğe gitti. Yemek sonrası evlerine dönmek üzere 01 BFK 858 plakalı mopedle yola çıkan Kayatürk'e, aynı istikamette seyreden M.G. (27) yönetimindeki 01 BFK 819 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kaza değil cinayet! Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı

ANNE YARALI KURTULDU, KIZI CAN VERDİ

Çarpmanın şiddetiyle Serhan Kayatürk ile annesi Hülya Büyükyolaçan yola savrulurken, otomobil sürücüsü M.G. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Serhan Kayatürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kayatürk'ün cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaralanan Hülya Büyükyolaçan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza değil cinayet! Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı

KAZA ANINDA SARHOŞMUŞ

Kazanın ardından kaçan sürücü M.G., bir gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Yapılan alkol ölçümünde 0.01 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün, kazadan yaklaşık 24 saat sonra teslim olması nedeniyle geriye dönük alkol hesabı yapıldı. Bilirkişi değerlendirmesinde her saat için 0.15 promil alkol eklenerek yapılan hesaplama sonucunda, M.G.'nin kaza anında yaklaşık 2.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza değil cinayet! Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı

"200 METRE SÜRÜKLENMİŞİM"

Kaza anını anlatan anne Hülya Büyükyolaçan, "Torunum kızımla beni yemeğe davet etti. Akşam yemekten sonra kalkıp kızımla yola çıktık. Ne kadar gittiğimizi hatırlamıyorum, o kadar hızlı vurmuş ki ben kendimi kaybettim. Uyandığım zaman iki büklümdüm. Kendime geldiğimde ayağımın kırık olduğunu kızımın orada olmadığını fark ettim. Bağırıyordum, ambulans gelip beni hastaneye götürmüş. Kızımın kötü olmadığını iyi olduğu anlattılar. Ama kızım o dakikada aslında çok kötüymüş. 200 metre sürüklenmişim oradaki otlar olmasa belki ben de ölecektim. Otlar beni kurtarmış" dedi.

Kaza değil cinayet! Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı

"KIZIMIN ADALETİNİ İSTİYORUM"

Büyükyolaçan, "Alkollüymüş sürücü, ifadesinde mopedde 3 kişi olduğumuzu söylemiş. 2 kişinin arkadan savrulduğunu söylemiş bu yalandı. Kızım önde ben arkadaydım. Çok yavaş sürüyordu. Kızımın adaletini istiyorum. Benim ciğerim yandı. Adalet istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum. Yüreğim yanıyor, içim yanıyor" diye konuştu.

Büyükyolaçan, olay sırasında kendini kaybettiğini ve hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, "Sürücü, bir gün sonra gidip teslim olmuş. Kaza anında görgü şahitleri var. Akrabaları gelmiş çocuğu başka arabayla oradan kaçırıp götürmüşler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kaza değil cinayet! Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Adem Yurttas Adem Yurttas:
    Şu alkolü içiyorsunuz anladikta neden alkollü araba kullanıyorsunuz orasını bir türlü anlamadik 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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