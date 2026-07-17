Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı

Fenerbahçe’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, göreve başlar başlamaz kulüp içinde radikal kararlara imza atmaya başladı. Chobani Stadyumu’ndaki localara yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatan sarı-lacivertli yönetim, ciddi fiyat usulsüzlükleri tespit ederken, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın locasının da iptal edildiği öğrenildi.

LOCALARDAKİ FİYAT FARKINDALIKLARINA SORUŞTURMA

Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Chobani Stadyumu'ndaki locaların kiralama bedellerini mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemelerin ardından localar için istenen fiyatlar arasında ciddi ve tutarsız farklar tespit edildi.

Bu durum üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi:

Fiyat adaletsizliğini gidermek adına bazı locaların ücretlerinde fiyat artışına gitti.

Pek çok ünlü iş insanıyla doğrudan temasa geçerek, geçmiş dönemden kaynaklanan aradaki fiyat farkının en kısa sürede kulübe ödenmesini talep etti.

ACUN ILICALI'NIN LOCASI ARTIK "BAŞKANLIK LOCASI" OLDU

Sarı-lacivertli kulüpteki asıl bomba gelişme ise Acun Ilıcalı’nın locasıyla ilgili yaşandı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, yönetim ünlü televizyoncunun locasını iptal etti.

SporOn YouTube kanalında konuşan Hamzaoğlu, olayın perde arkasını şu sözlerle anlattı: "Sayın Acun Ilıcalı bana döndü ve 'Evet, locamı aldılar' dedi. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü yetkililerini arayarak durumu sordum. Bana, 'Evet, iptal ettik. Onun olduğu loca, sahanın tam ortasındaki loca ve Sayın Aziz Yıldırım orayı Fenerbahçe Başkanlık Locası yaptı' dediler. Bundan sonra o loca, parasını ödemek şartıyla kulübe kim başkan olursa olsun doğrudan Fenerbahçe Başkanı'na tahsis edilecek."