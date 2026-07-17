Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir - Son Dakika
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Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir

17.07.2026 11:41
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Hülya Avşar’ın programında vegan beslenmeye ilişkin açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Tan Taşçı, balık ve yumurta tüketimi hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

“Yalan”, “Benim Gibi Olmayacak” ve “Nasıl Seveceğim?” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Tan Taşçı, bu kez müzik kariyeriyle değil katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk olan Taşçı, uzun süredir vegan beslendiğini söyledi.

"HAYATIM ÇOK HAFİFLEDİ"

Yaklaşık beş yıldır vegan yaşam tarzını benimsediğini belirten şarkıcı, bu değişimin hayatını olumlu yönde nasıl etkilediğini anlattı. “ Vegan olduktan sonra hayatım çok hafifledi” diyen Taşçı, hayvansal gıdalarla ilgili görüşlerini de paylaştı.

Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir

"BALIK YEMEK BİZİ BALIKLAŞTIRIR, YUMURTA ÇOK TEHLİKELİ"

Program sırasında balık tüketimine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Taşçı, “Balık yiyen insan zehirlenir. Balıkçıda helva yersin, zehirlenme geçsin diye. Balık yemek bizi balıklaştırır. Biraz aklımız, hafızamız gider.” Dedi. Ardından yumurtayla ilgili, “Yumurta teknik olarak tavuğun reglidir. Bilimsel açıdan bu çok tehlikeli” sözlerini kullandı.

Tan Taşçı’nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları “Abi sen şarkı söylemeye devam et” gibi yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise Taşçı’nın açıklamalarını esprili paylaşımlarla tiye aldı. 

Hülya Avşar, Tan Taşçı, YouTube, Magazin, Gündem, Vegan, Son Dakika

Son Dakika Tan Taşçı Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Bilgisizlerin söylemleri. yumurta tavuğun regliymiş. yumurta yemememiz gerekiyormuş. balık yersek de hafızamız güçsüzleşirmiş. bence halka yalan bilgi yaymak budur. 2 1 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Allah kimseyi akıl sağlığı ndan mahrum etmesin malesef tıpta çaresi yok 2 1 Yanıtla
  • aragorn aragorn:
    TAN KARDEŞ SEN YANLIZCA ŞARKI SÖYLE 2 1 Yanıtla
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