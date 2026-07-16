CHP’deki yönetim krizi, genel merkezin ardından şimdi de ilçe yönetimine sıçradı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla görevine dönmesinin ardından partide adeta temizlik çalışması başladı. Kılıçdaroğlu tarafından Nazilli İlçe Başkanlığı görevine atanan Naim Atmaca'nın parti binasına girişine izin verilmedi.
Aydın’da, CHP Nazilli İlçe Başkanlığı binasına gelen Atmaca ve beraberindekilerin, partililer tarafından parti binasına girişleri engellendi. Atmaca'nın ve ekibinin binaya girişine izin verilmezken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in ekibi, binanın içinde kapı önünde barikat kurdu.
Yaşanan gerginlik sırasında Naim Atmaca'nın parti binasının kapısını yumrukladığı görüldü. İçeride bulunan partililer ise kapıyı kapatarak girişleri engelledi.
CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MYK kararıyla görevden el çektirildiğini duyurmuştu. Ökmen, söz konusu kararı için, "parti tabanının iradesine karşı yapılmış siyasi bir tasfiye operasyonu" demişti.
Öte yandan CHP'de mutlak butlan kararının ardından Aydın'da il yönetiminde de değişikliğe gidildi. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve il yönetimi görevden alınırken, Saatçı'nın yerine Vasıf Süha Bayırlı atandı. Atama yazısının il başkanlığına ulaştığı belirtildi.
Son Dakika › Aydın › Kılıçdaroğlu'nun atadığı ilçe başkanı parti binasına alınmayınca deliye döndü: Kapıyı böyle yumrukladı - Son Dakika
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