Kılıçdaroğlu'nun atadığı ilçe başkanı parti binasına alınmayınca deliye döndü: Kapıyı böyle yumrukladı

CHP’deki yönetim krizi, genel merkezin ardından şimdi de ilçe yönetimine sıçradı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla görevine dönmesinin ardından partide adeta temizlik çalışması başladı. Kılıçdaroğlu tarafından Nazilli İlçe Başkanlığı görevine atanan Naim Atmaca'nın parti binasına girişine izin verilmedi.

KAPIYI KİLİTLEYEREK BARİKAT KURDULAR

Aydın’da, CHP Nazilli İlçe Başkanlığı binasına gelen Atmaca ve beraberindekilerin, partililer tarafından parti binasına girişleri engellendi. Atmaca'nın ve ekibinin binaya girişine izin verilmezken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in ekibi, binanın içinde kapı önünde barikat kurdu.

YENİ İLÇE BAŞKANI KAPIYI YUMRUKLADI

Yaşanan gerginlik sırasında Naim Atmaca'nın parti binasının kapısını yumrukladığı görüldü. İçeride bulunan partililer ise kapıyı kapatarak girişleri engelledi.

İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MYK kararıyla görevden el çektirildiğini duyurmuştu. Ökmen, söz konusu kararı için, "parti tabanının iradesine karşı yapılmış siyasi bir tasfiye operasyonu" demişti.

İL YÖNETİMİ DE DEĞİŞTİ

Öte yandan CHP'de mutlak butlan kararının ardından Aydın'da il yönetiminde de değişikliğe gidildi. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve il yönetimi görevden alınırken, Saatçı'nın yerine Vasıf Süha Bayırlı atandı. Atama yazısının il başkanlığına ulaştığı belirtildi.