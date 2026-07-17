Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem

Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
17.07.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe giren ve ilk 10 günde 20 milyon iade sınırını aşan Depozito İade Sistemi’nde (DOA), yakınlarının kimlik bilgilerini kullanarak makineleri saatlerce meşgul eden suistimallere karşı radikal bir önlem alındı. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, yarından itibaren TCKN ve cep telefonu numarası ile girişlerin 2 aylığına askıya alındığını, işlemlerin sadece "DOA" mobil uygulaması üzerinden QR kod ile yapılacağını açıkladı.

1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde resmen hayata geçen Depozito İade Sistemi’nde (DOA) ilk haftaların bilançosu netleşti. İlk 10 günde 20 milyon iade barajını aşarak büyük bir başarıya imza atan sistemde, makineleri saatlerce meşgul eden ve limit aşımı yapan suistimallere karşı radikal önlemler devreye alınıyor. CNBC-e’ye açıklamalarda bulunan Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, yarından itibaren TCKN ve telefon numarası ile sisteme girişlerin geçici olarak askıya alınacağını, işlemlerin sadece mobil uygulama üzerinden QR kod ile yapılacağını açıkladı.

AKRABA VE ARKADAŞ TCKN'LERİYLE LİMİTİ DELDİLER

Sistemin devreye girmesiyle birlikte depozito iade noktalarında yaşanan yoğunluk ve bazı kullanıcıların makineleri adeta "rehin alması" üzerine bakanlık ve ajans harekete geçti. Normal şartlarda makine başında kuyruk oluşmasını engellemek amacıyla işlem başına sınır koyulduğunu belirten TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, bu sınırın bazı kullanıcılar tarafından organize bir şekilde delindiğini açıkladı. Öztürk, yaşanan suistimal yöntemini şu sözlerle detaylandırdı: "Makinelerimizde 4 parça halinde toplam 200 adet sınırlamasıyla başladık. Sıra olmasın diye bu sınırı düşük tutmaya gayret ettik. Ancak entegrasyon döneminde biz de yeni tecrübeler ediniyoruz. Bazı vatandaşlarımız 1500-2000 adet ambalajla geliyor. Arkadaşının, eşinin, dostunun TCKN ve cep telefonu numarasını girerek bu sınırı aşan uygulamalar gördük."

Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem

2 AY BOYUNCA SADECE "QR KOD" OLACAK

Kuyrukların önüne geçmek ve makinelerin adil kullanımını sağlamak amacıyla yarından itibaren giriş prosedürleri tamamen değişiyor. Bu doğrultuda;

  • TCKN ve cep telefonu numarası ile sisteme girişler belli bir dönemliğine kısıtlanacak.
  • Makinelerden işlem yapabilmek için sadece "DOA" mobil uygulaması üzerinden oluşturulacak QR kod kullanılabilecek.
  • Bu kısıtlama, sistemin stabil hale gelmesi ve suistimallerin tamamen engellenmesi amacıyla önümüzdeki 2 aylık dönem boyunca kesintisiz uygulanacak.
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem

BAKKALLAR VE BÜFELER DE SİSTEME DAHİL EDİLİYOR

Yaşanan geçici yoğunluk ve entegrasyon sorunlarının aşılmasıyla birlikte sistemin kapsama alanı daha da genişletilecek. İlk 10 günde 20 milyon gibi rekor bir iade rakamına ulaşan geri dönüşüm modelinde nihai hedef, depozito iade noktalarını mahalle aralarına kadar yaymak. TÜÇA Başkanı Öztürk, 2026 sonuna kadar geleneksel bakkal ve büfelerin de sisteme entegre edileceğini, böylece vatandaşların büyük marketlere gitmeye gerek kalmadan mahalle bakkallarından da depozito iadelerini kolayca gerçekleştirebileceklerini müjdeledi.

Nurullah Öztürk, Cep Telefonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Doğukan Aga Doğukan Aga:
    Eskiden tüp,yağ,şeker kuyruğunu şimdi 1 TL için pet kuyruğuna çevirdiniz. Zaten 1 TL nin iki katınıda cebimizden aldınız. 2 2 Yanıtla
  • Cihan Işık Cihan Işık:
    gelenler bu poşetlen gelmiyor torbaylan geliyor tabi sıra bitmiz kota sınırı olmalı 0 0 Yanıtla
  • Mesut Kaya Mesut Kaya:
    onu yapacağınıza makine sayısını arttırırsanız daha iyi değil mi? 0 0 Yanıtla
  • Ahmet GÜRFİDAN Ahmet GÜRFİDAN:
    Sistem çalışıyor fakat plansız programsız Bulunduğum il merkezinde 2 tane sistem var ikiside arızalı müşteri hizmetlerine kayıt açtık bakalım ne zaman yapılacak. 0 0 Yanıtla
  • necati çolak necati çolak:
    Bu işi sektör haline getiren bunun da kolayını bulur örnek herkesin evinde kullanmadığı eski telefonlar var eşinin çoluğunu cocuğunun adına uygulamayı indirip bu telefonlarla akşama kadar iade işine devam eder 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
73 yaşına sahnede girdi Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz 73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Altın yatırımcısını kahreden grafik Altın yatırımcısını kahreden grafik
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
Bangladeş’teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 779’a çıktı Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 779'a çıktı
Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar

12:50
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
11:41
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
11:20
Aziz Yıldırım’dan Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Elinden aldı
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
11:05
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu! Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
09:37
Bir devir sona erdi Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 13:23:01. #7.12#
SON DAKİKA: Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.