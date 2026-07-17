Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem

1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde resmen hayata geçen Depozito İade Sistemi’nde (DOA) ilk haftaların bilançosu netleşti. İlk 10 günde 20 milyon iade barajını aşarak büyük bir başarıya imza atan sistemde, makineleri saatlerce meşgul eden ve limit aşımı yapan suistimallere karşı radikal önlemler devreye alınıyor. CNBC-e’ye açıklamalarda bulunan Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, yarından itibaren TCKN ve telefon numarası ile sisteme girişlerin geçici olarak askıya alınacağını, işlemlerin sadece mobil uygulama üzerinden QR kod ile yapılacağını açıkladı.
Sistemin devreye girmesiyle birlikte depozito iade noktalarında yaşanan yoğunluk ve bazı kullanıcıların makineleri adeta "rehin alması" üzerine bakanlık ve ajans harekete geçti. Normal şartlarda makine başında kuyruk oluşmasını engellemek amacıyla işlem başına sınır koyulduğunu belirten TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, bu sınırın bazı kullanıcılar tarafından organize bir şekilde delindiğini açıkladı. Öztürk, yaşanan suistimal yöntemini şu sözlerle detaylandırdı: "Makinelerimizde 4 parça halinde toplam 200 adet sınırlamasıyla başladık. Sıra olmasın diye bu sınırı düşük tutmaya gayret ettik. Ancak entegrasyon döneminde biz de yeni tecrübeler ediniyoruz. Bazı vatandaşlarımız 1500-2000 adet ambalajla geliyor. Arkadaşının, eşinin, dostunun TCKN ve cep telefonu numarasını girerek bu sınırı aşan uygulamalar gördük."
Kuyrukların önüne geçmek ve makinelerin adil kullanımını sağlamak amacıyla yarından itibaren giriş prosedürleri tamamen değişiyor. Bu doğrultuda;
Yaşanan geçici yoğunluk ve entegrasyon sorunlarının aşılmasıyla birlikte sistemin kapsama alanı daha da genişletilecek. İlk 10 günde 20 milyon gibi rekor bir iade rakamına ulaşan geri dönüşüm modelinde nihai hedef, depozito iade noktalarını mahalle aralarına kadar yaymak. TÜÇA Başkanı Öztürk, 2026 sonuna kadar geleneksel bakkal ve büfelerin de sisteme entegre edileceğini, böylece vatandaşların büyük marketlere gitmeye gerek kalmadan mahalle bakkallarından da depozito iadelerini kolayca gerçekleştirebileceklerini müjdeledi.
Son Dakika › Güncel › Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem - Son Dakika
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