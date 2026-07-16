Camideki yardım kutusunu kırıp 100 bin TL çaldı - Son Dakika
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Camideki yardım kutusunu kırıp 100 bin TL çaldı

16.07.2026 16:39
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir camideki yardım kutusunu kaldırım taşıyla kıran hırsız, yaklaşık 100 bin TL'yi çalarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, dernek yetkilileri zor durumda kaldıklarını belirtti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde camideki yardım kutusunun kilitlerini kaldırım taşıyla kıran şüpheli, yaklaşık 100 bin TL'yi çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KİLİDİ KIRMAK İÇİN DAKİKALARCA UĞRAŞTI

Olay, saat 07.00 sıralarında İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Yokuşlar Cami'nde meydana geldi. Camiye giren şüpheli, ayakkabılarını ayakkabılığa bıraktıktan sonra içeride bir süre dolaştı. Yardım kutusunu gören şüpheli, önce kutunun üzerindeki kilitleri açmaya çalıştı. Kutuyu açmayı başaramayan şüpheli camiden çıkarak sokaktan kaldırım taşı aldı. Taşla yeniden camiye giren şüpheli, yaklaşık 15 dakika boyunca yardım kutusunun kilitlerine vurarak kırdı.

Camideki yardım kutusunu kırıp 100 bin TL çaldı

100 BİN TL'Yİ ÇALDI

Kutuda bulunan ve iki aylık bağışlardan oluştuğu belirtilen yaklaşık 100 bin TL'yi, camide bulduğu bir poşete dolduran şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra camiye gelen imam ve dernek yöneticileri, yardım kutusunun kırıldığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelerken, olay yeri inceleme ekipleri de delil çalışması yaptı. Olay anı ise caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Camideki yardım kutusunu kırıp 100 bin TL çaldı

"ÇOK ZOR DURUMDA KALDIK"

Yaşanan hırsızlık olayına tepki gösteren Yokuşlar Cami Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldırım, "Kuran kursu yaptırıyoruz. Geçen yıldan kalan 74 bin liralık borçlarımız vardı. 74 bin liralık çek kestirdik. Bu parayı ödemek için kutuyu iki aydır açmamıştık. Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlıkta hepsi gitmiş. Çok zor durumda kaldık. Çeki aldığımız insanla aramız açıldı. Aramızın açıldığı adama da bize bir daha yardım et diyemeyiz. Onun için bu olay bizi zor duruma düşürdü" dedi.

Camideki yardım kutusunu kırıp 100 bin TL çaldı

Polis ekipleri kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, 3. Sayfa, İnegöl, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Camideki yardım kutusunu kırıp 100 bin TL çaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    inşallah tez zamanda yakalanır ve cezasını çeker 0 0 Yanıtla
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